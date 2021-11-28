ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Силу удара он потерял». Гамзат Хирамагомедов о поражении Емельяненко в бою с Сантосом

Россиянин Александр Емельяненко уступил бразильцу Марсио Сантосу на турнире AMC FIGHT NIGHTS в Сыктывкаре. Один из лучших средневесов России Гамзат Хирамагомедов поделился с «Советским спортом» мнением о прошедшем поединке.
«Силу удара он потерял». Гамзат Хирамагомедов о поражении Емельяненко в бою с Сантосом
28 ноября 2021 15:13
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Fight Nights

– Александр Емельяненко – непредсказуемый боец, он может говорить, что готов, постить фото из зала, но на деле получается обратное. Что я увидел вчера? У Емельяненко отсутствует скорость в ударах руками. Силу удара он тоже потерял. Будучи тяжеловесом, он не может нокаутировать средневесов и легковесов. Удара у него больше нет. С борьбой все еще хуже.

Емельяненко осуществил перевод понимая, что в стойке ловить нечего, а в борьбе что он поймал? Контроля нет, грэпплинг совсем на низком уровне. Когда его поймали на удушение через руку, то он не особо пытался выбраться, а больше думал, что надо успеть сдаться. В общем, ничего хорошего не скажу. Когда тяжеловес уступает средневесу, не в равном бою, а в одну калитку, то все это печально.

Я считаю, что Александру лучше сосредоточиться на поп-ММА, там у него все успешнее получается. Читал много комментариев по его бою. Думаю, что этот поединок стал поворотным моментом. Не стоит надеяться, что он будет побеждать. К сожалению, но времена Pride закончились. Все мы смотрели его бои, но прошло очень много времени. Не думаю, что он сможет конкурировать с кем-то в тяжелом или полутяжелом весе.

Александр Емельяненко проиграл Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде и потерпел второе поражение подряд по правилам ММА

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
От винта! Renault AIR4 – летающий автомобиль, построенный в честь 60-летия легендарной модели16-летний хоккеист юношеской команды московского "Динамо" скончался в реанимацииГол и пас Панарина помогли "Рейнджерс" победить "Бостон"Каменских сняла трусы и повернулась к народу "сдобой"Свежая порция снимков обнаженной МамаевойКто из спортсменок попал в 100 самых красивых женщин 2021 года
Косторная поднимается, ждем вестей от Трусовой. Рейтинг олимпийского сезона #3
Обновленная версия «Великолепной семерки» - нашего рейтинга российских одиночниц, претендующих на участие в Олимпиаде-2022.
Крикнем ли в марте знаменитую фразу Евсеева? Как в Европе играют стыковые матчи
На этой неделе сборная России узнала соперников по стыковым матчам за путевку на чемпионат мира в Катаре. А «Плеймейкер» собрал полную статистику подобных игр перед ЧМ и Евро.
«Армейцам помогут яркий Эджуке и мороз — будет 1:1». Ловчев — о суперматче ЦСКА — «Зенит»
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, у столичных армейцев есть шансы отобрать очки у действующего чемпиона в центральном поединке 16-го тура РПЛ (28 ноября, 20:00).
«Казанцы справятся с Макаровым, но пропустят 2-3 мяча». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Динамо» (28 ноября, 16:30).
Похоже, это конец… Бразилец Сантос задушил Александра Емельяненко, и зря тот попросил реванш
В Сыктывкаре в рамках AMC Fight Nights 106 Марсио Сантос в первом же раунде оформил победу над Александром Емельяненко, который оказался совершенно не готов к бою.
Олимпиаду можно не проводить! Против такой Валиевой шансов нет — она уже бьет мужские рекорды
На этапе Гран-при в Сочи невероятная Камила Валиева одержала очередную победу, улучшив все три мировых рекорда.
Мешает виски с пивом, похоронил собаку. Как дела у Конора Макгрегора, который продолжает мечтать о титуле
Конор Макгрегор сломал ногу в бою с Дастином Порье летом 2021 года. Но даже травма не убрала имя ирландца из новостей: Конор дрался на вечеринках, много пил и ругал коронавирус.
«Каждый задает себе вопрос, почему в РПЛ «Спартак» — десятый, а в Европе дважды побеждает лидера Серии А»
Телекомментатор Артошес Антонян поделился с «Плеймейкером» мнением о парадоксах в игре красно-белых.
У России на «пятнашке» серебро и бронза! Причем Червоткин обошел Большунова
Гонку на 15 км классикой на домашнем этапе Кубка мира по лыжам выиграл финн Ииво Нисканен. Алексей Червоткин стал вторым, Александр Большунов - третьим, а Йоханнес Клэбо провалился.
Капризов побил рекорд. Панарин вызвал на дуэль канадца, но тот испугался (видео)
Утром 27 ноября в НХЛ зажигал не только Александр Овечкин со своим хет-триком. Гол и три передачи Кирилла Капризова обеспечили «Миннесоте» разгром «Виннипега» (7:1), а «Рейнджерс» в гостях победил «Бостон» (5:2) благодаря шайбе и пасу Артемия Панарина.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика