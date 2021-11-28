«Силу удара он потерял». Гамзат Хирамагомедов о поражении Емельяненко в бою с Сантосом

– Александр Емельяненко – непредсказуемый боец, он может говорить, что готов, постить фото из зала, но на деле получается обратное. Что я увидел вчера? У Емельяненко отсутствует скорость в ударах руками. Силу удара он тоже потерял. Будучи тяжеловесом, он не может нокаутировать средневесов и легковесов. Удара у него больше нет. С борьбой все еще хуже.

Емельяненко осуществил перевод понимая, что в стойке ловить нечего, а в борьбе что он поймал? Контроля нет, грэпплинг совсем на низком уровне. Когда его поймали на удушение через руку, то он не особо пытался выбраться, а больше думал, что надо успеть сдаться. В общем, ничего хорошего не скажу. Когда тяжеловес уступает средневесу, не в равном бою, а в одну калитку, то все это печально.

Я считаю, что Александру лучше сосредоточиться на поп-ММА, там у него все успешнее получается. Читал много комментариев по его бою. Думаю, что этот поединок стал поворотным моментом. Не стоит надеяться, что он будет побеждать. К сожалению, но времена Pride закончились. Все мы смотрели его бои, но прошло очень много времени. Не думаю, что он сможет конкурировать с кем-то в тяжелом или полутяжелом весе.

Александр Емельяненко проиграл Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде и потерпел второе поражение подряд по правилам ММА