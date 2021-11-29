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Очередной вызов Ислама Махачева. Бой с Бенеилом Дариушем станет претендентским

27 февраля поединок Ислама Махачева и Бенеила Дариуша возглавит турнир UFC.
Очередной вызов Ислама Махачева. Бой с Бенеилом Дариушем станет претендентским
29 ноября 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: MMA Junkie

Ислам Махачев узнал имя своего очередного соперника. Им станет третий номер рейтинга легковесов UFC Бенеил Дариуш.

Источник фото: Instagram Бенеила Дариуша

Бенеил Дариуш — американский боец иранского происхождения, который идет на очень впечатляющей победной серии из семи побед к ряду. Дариуш является базовым джитсером и владеет черным поясом, а еще он много лет уделял тайскому боксу. Он часто побеждал своих оппонентов в партере и нокаутировал в стойке. В общем, Исламу предстоит нелегкая, но очень перспективная прогулка. Есть большая вероятность, что победитель этого поединка выйдет на бой с чемпионом.

«Я не думаю о том, что будет делать Ислам, я думаю о том, что должен делать я. Я грепплер, это очевидно, так что меня не пугает его грепплинг. Я уверен в своей ударной технике, и готов противостоять ему в стойке. У меня нет такого, что я должен делать то, и не делать это – я чувствую себя уверенно во всех аспектах, так что, если мне нужно будет бороться, я буду бороться, если нужно будет драться в стойке, я буду драться в стойке. Я умею все, и не беспокоюсь по этому поводу».

БЕНЕИЛ ДАРИУШ

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Публикация от Beneil Khobier Dariush (@beneildariush)

Реакция Ислама Махачева

«Никаких сомнений после этого».

ИСЛАМ МАХАЧЕВ

Очевидно, что Ислам Махачев уже думает о следующем бое, но так ли прост Дариуш?

Источник фото: Instagram Ислама Махачева

Махачева ожидает очень сильный противник, с очень хорошей борьбой в партере и нокаутирующим ударом. Хотя, никаких сомнений в победе россиянина нет. Он уже открылся фаворитом у букмекеров, а они ошибаются редко.

Ислам Махачев в последнем бою одолел Дэна Хукера болевым приемом на руку в первом раунде. На счету россиянина двадцать одна победа и одно поражение.

Бенеил Дариуш в последнем поединке победил Тони Фергюсона единогласным решением судей. В его активе двадцать одна победа, четыре поражения и одна ничья.

источник: «Советский спорт»
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