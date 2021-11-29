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ТОП-10 фактов о легендарном Жозе Альдо

5 декабря в рамках UFC состоится очередной бой Жозе Альдо, его соперником станет Роб Фронт. «Советский спорт» расскажет о наиболее интересных фактах биографии легендарного бразильца.
ТОП-10 фактов о легендарном Жозе Альдо
29 ноября 2021 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram UFC

ФАКТ №1

Жозе Альдо родился 9 сентября 1986 года, года в Бразилии. Сейчас спортсмену тридцать пять лет.

Источник фото: Instagram José Aldo Junior

ФАКТ №2

В профессиональном ММА Жозе Альдо дебютировал в 17 лет. Это состоялось 10 августа 2004 года, будущий чемпион UFC нокаутировал своего оппонента на восемнадцатой секунде боя.

Источник фото: Instagram José Aldo Junior

ФАКТ №3

Альдо потерпел первое поражение в 2005 году. Он отдал спину Лучану Азеведу и был задушен. Следующее поражение ему нанес Конор Макгрегор, который сразился с ним спустя десять лет.

Видео можно посмотреть тут.

ФАКТ №4

Жозе Альдо был чемпионом WEC в полулегком весе, после развала промоушена стал бойцом UFС и получил пояс этой организации. Это случилось 28 октября 2010 года.

Источник фото: Instagram José Aldo Junior

ФАКТ №5

Жозе Альдо провел семь защит пояса UFC в полулегком весе, а остановить его смог только Конор Макгрегор.

Источник фото: Instagram UFC

ФАКТ №6

Беспроигрышная серия Жозе Альдо продолжалась десять лет. Она длилась с 26 ноября 2005 по 12 декабря 2015 года.

ФАКТ №7

«Лицо со шрамом» — прозвище Жозе Альдо, он утверждает, что это ожог, который он получил в раннем детстве.

ФАКТ №8

После поражения от Конора Макгрегора, Жозе Альдо провел десять поединков и смог одержать победы в пяти из них.

ФАКТ №9

Жозе Альдо — является черным поясом по бразильскому джиу-джитсу.

ФАКТ № 10

Жозе Альдо уступил Петру Яну в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе 12 июля 2020. Россиянин одолел Альдо техническим нокаутом в пятом раунде.

Жозе Альдо одержал тридцать семь побед и потерпел семь поражений.

источник: «Советский спорт»
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