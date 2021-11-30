«Трипл-Си» возвращается? Генри Сехудо может снова выйти в октагон

Генри Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года, но продолжал тренировки и постоянно грозил представителям дивизиона своим возвращением. Видимо, что боец все обдумал и решил, что сил еще достаточно, он сможет вновь зайти на чемпионский трон.

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По-видимому, судя по комментариям менеджера, речь идет о возвращении Генри Сехудо в более высокие веса. «Трипл-Си» всегда испытывал трудности со сгонкой веса и решил облегчить этот момент, но это не точно.

«Да, я действительно думаю, что Сехудо снова будет драться в 2022 году. Я уверен в этом на сто процентов. Он мог бы встретиться с Алексом Волкановски в феврале. Конечно, Макс Холлоуэй также заслуживает титульного боя в полулегком весе, поэтому он может встретиться с победителем боя Сехудо – Волкановски. Я думаю, что сейчас самое подходящее время для Генри прийти и посмотреть, что он может сделать в полулегком дивизионе. Если он победит, он сможет сразиться с Максом, а после этого он сможет подраться с Гигой Чикадзе». Али Абдель-Азиз

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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВНИКИ

Генри Сехудо не станет драться в рейтинговых боях, ему нужны только чемпионы.

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НАИЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС

Чемпионом в этой весовой категории является Брэндон Морено. Чемпион не проигрывает уже три года и составит Генри Сехудо достойную конкуренцию.

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ЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС

Номинальным чемпионом тут является Алджамейн Стерлинг, который очень удобен для возвращения Сехудо. Очевидно, что «Трипл-Си» пройдет его с легкость. Петр Ян — вот настоящая проблема для экс-чемпиона. Этот бой будет очень ожидаем и непредсказуем.

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ПОЛУЛЕГКИЙ ВЕС

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски активно избегает боя с Максом Холлоуэйем, но бой с Сехудо может стать еще тяжелее. Хотя, это не вес Генри, такой поединок может стать фатальным для «Трипл-Си».

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В последнем бою Генри Сехудо победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. На его счету шестнадцать побед и два поражения.