Кто следующий для Александра Емельяненко?

AMC FIGHT NIGHTS
Марсио Сантос — бразильский боец, который нанес Александру последнее поражение. Сантос согласен на реванш, хотя, вряд ли второй поединок пройдет по другому сценарию, но такой бой возможен.
Вагаб Вагабов — чемпион Fight NIghts в полутяжелом весе. Такой бой выглядит наиболее фантастично, но будет очень интересным, шансов у Емельяненко фактически нет.
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Публикация от VAGAB VAGABOV 👊🏾 VV🛑CAMP (@vagab_vagabov_official)
EAGLE FC
Промоушен Хабиба Нурмагомедова может предложить не менее интересные варианты поединков.
Артур Гусейнов — российский средневес, который неоднократно оскорблял Александра Емельяненко и вызывал его на бой. Артур предпочитает драться в стойке, тут шансов у Емельяненко немного больше.
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Александр Шлеменко — российский боец, экс-чемпион Bellator в среднем весе. Поединок Шлеменко и Емельяненко может стать очень значимым событием.
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Публикация от Александр Шлеменко Storm (@alexandershlemenko)
OPEN FC
Антонио «Бигфут» Силва — бразильский тяжеловес, экс-боец UFC, который имеет контракт с российским промоушеном. Идет на серии из шести поражений к ряду.
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ПОП-ММА
В этом направлении у Александра все несколько успешнее.
Вячеслав Дацик — скандальный российский тяжеловес, который буквально сносит своих оппонентов, которые, впрочем, вызывают определенные вопросы, Емельяненко и Дацик имеют многолетний конфликт, о разрешении которого в ринге можно только мечтать.
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Артем Тарасов — блогер-боец. Это весело, но такой реванш имеет место быть и вновь соберет огромное количество просмотров.
Никита Джигурда — скажете смешно, но почему бы и нет? Никита относительно неплохо боксирует. Такой поединок может вызвать огромный интерес у зрителей.
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Александр Емельяненко последнем бою уступил бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде.