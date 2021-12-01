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Кто следующий для Александра Емельяненко?

Александр Емельяненко потерпел очередное поражение, но продолжает интересовать любителей единоборств. «Советский спорт» составил подборку потенциальных соперников для российского спортсмена.
Кто следующий для Александра Емельяненко?
01 декабря 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Александра Емельяненко

AMC FIGHT NIGHTS

Марсио Сантос — бразильский боец, который нанес Александру последнее поражение. Сантос согласен на реванш, хотя, вряд ли второй поединок пройдет по другому сценарию, но такой бой возможен.

Вагаб Вагабов — чемпион Fight NIghts в полутяжелом весе. Такой бой выглядит наиболее фантастично, но будет очень интересным, шансов у Емельяненко фактически нет.

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Публикация от VAGAB VAGABOV 👊🏾 VV🛑CAMP (@vagab_vagabov_official)

EAGLE FC

Промоушен Хабиба Нурмагомедова может предложить не менее интересные варианты поединков.

Артур Гусейнов — российский средневес, который неоднократно оскорблял Александра Емельяненко и вызывал его на бой. Артур предпочитает драться в стойке, тут шансов у Емельяненко немного больше.

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Публикация от Артур Гусейнов (@arturguseynov)

Александр Шлеменко — российский боец, экс-чемпион Bellator в среднем весе. Поединок Шлеменко и Емельяненко может стать очень значимым событием.

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Публикация от Александр Шлеменко Storm (@alexandershlemenko)

OPEN FC

Антонио «Бигфут» Силва — бразильский тяжеловес, экс-боец UFC, который имеет контракт с российским промоушеном. Идет на серии из шести поражений к ряду.

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Публикация от Antônio Silva. (@bigfootsilva)

ПОП-ММА

В этом направлении у Александра все несколько успешнее.

Вячеслав Дацик — скандальный российский тяжеловес, который буквально сносит своих оппонентов, которые, впрочем, вызывают определенные вопросы, Емельяненко и Дацик имеют многолетний конфликт, о разрешении которого в ринге можно только мечтать.

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Публикация от Вячеслав Дацик (@datsik_official)

Артем Тарасов — блогер-боец. Это весело, но такой реванш имеет место быть и вновь соберет огромное количество просмотров.

Никита Джигурда — скажете смешно, но почему бы и нет? Никита относительно неплохо боксирует. Такой поединок может вызвать огромный интерес у зрителей.

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Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)

Александр Емельяненко последнем бою уступил бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде.

источник: «Советский спорт»
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