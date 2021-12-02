Хватит это терпеть! Джон Джонс атакует бывшего тренера и продолжает дебоширить

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Джон Джонс является активным пользователем Twitter, именно тут он и развязал скандал, а вернее совершил своеобразный наезд на своего бывшего тренера, который исключил скандального чемпиона из зала Jackson-Wink.

Источник фото: Instagram Official Page Jackson Wink MMA

Тренер Майк Винклджон давал интервью одному из американских телеканалов, в котором заявил, что он желает Джону Джонсу всего самого наилучшего. Это интервью взорвало голову экс-чемпиона, он сразу же написал большой твит, который, впрочем, довольно быстро удалил, но его прочитало, а главное, что скопировало много пользователей, он разлетелся по сети и стал очень обсуждаемым. Приводим цитату Джона Джонса:

«Тренер Jackson-Win выступил на национальном телевидении и рассказывал миру, что хочет для меня всего самого наилучшего, а затем за кулисами мучил других тренеров за то, что они работали со мной. До чего же жалкий идиот. Этот чувак каким-то образом нашел способ отпугнуть каждого бойца Грега. Я не могу припомнить ни одного ветерана из зала Jackson, который продолжает общаться с этим лузером. То, что Уинк отстранил меня от тренировок в команде, никак меня не изменило, я все еще работаю с теми же тренерами по точно такому же графику, что и в последние два года. Просто не выступай на телевидении и не изображай, будто тебе есть дело до того, кто принес тебе столько денег и титулов чемпиона мира, если потом за закрытыми дверями пытаешься раздавить его. По-настоящему низкий поступок, Майк. Мы буквально годами тренировались с осужденным насильником в команде, а теперь у Майка внезапно появились моральные принципы. Вали отсюда!»

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Очевидно, что Джон Джонс находился не совсем в адекватном состоянии. На него обрушилась волна критики со стороны фанатов, которых он уверял, что тренируется и готовится к возвращению. Вопрос один: возвращению куда?

Джонс воюет только в социальных сетях, вызывает на бои чемпионов тяжелого и полутяжелого веса UFC, вернее говорит, что их победит, но не дерется. Сколько президент UFC Дана Уайт будет терпеть такое поведение?

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Джон Джонс последний раз выходил в клетку UFC 8 февраля 2020 года. В том бою он одолел Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету двадцать шесть побед и одно поражение.