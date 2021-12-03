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Альдо против Фонта. Где смотреть турнир UFC

5 декабря в США состоится очередной ивент UFC, в главном бою турнира Жозе Альдо сразится с Робом Фонтом.
Альдо против Фонта. Где смотреть турнир UFC
03 декабря 2021 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC "ВКонтакте"

На турнире выступит россиянин Азамат Мурзаканов, казахстанец Жалгас Жумагулов и киргиз Рафаэль Физиев.

АЛЬДО ПРОТИВ ФОНТА

Четвертый и пятый номер легчайшего веса UFC возглавят предстоящий турнир. Для Жозе Альдо — это возможность доказать, что у него еще есть порох в пороховницах, включиться в чемпионскую гонку, а Роб Фонт может еще громче заявить о себе и претендовать на титул. Фонт выглядит увереннее, лучше дышит, именно он является фаворитом у букмекеров.

ФИЗИЕВ — РИДДЕЛ

Оба бойца идут рядом, даже в плане рекорда. Каждый из них одержал десять побед и потерпел одно поражение.

ЖУМАГУЛОВ ПРОТИВ КАПЕ

Манель Капе и Жалгас Жумагулов сразятся за контракт, они оба проиграли первые два боя в UFC, победили в третьем. а теперь решат свою судьбу в личном противостоянии.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Предварительный кард турнира стартует 5 декабря в 03:00 по московскому времени. Основные поединки начнутся в 06:00 по московскому времени.

Полная трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass

Прямой эфир всего турнира можно посмотреть на телеканале UFC TV, сервисах Wink и more.tv по платной подписке.

ТРАНСЛЯЦИЯ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Казахстан – TV-com.kz
Грузия – AdjaraSport
Республика Беларусь – VOKA.TV
Узбекистан – Metrotelecom
Армения – Setanta Sports
Украина – Setanta Sports
Молдова – Setanta Sports

КАРД ТУРНИРА

  • Легчайший вес: Роб Фонт vs Жозе Альдо
  • Лёгкий вес: Брэд Ридделл vs Рафаэль Физиев
  • Лёгкий вес: Клэй Гуида vs Леонардо Сантос
  • Полутяжёлый вес: Джим Крут vs Джамал Хилл
  • Средний вес: Брендан Аллен vs Крис Кёртис
  • Полусредний вес: Брайэн Барбарена vs Дэриан Уикс
  • Средний вес: Маки Питоло vs Душко Тодорович
  • Наилегчайший вес: Манель Кейпе vs Жалгас Жумагулов
  • Полусредний вес: Джейк Мэттьюс vs Джеремая Уэллс
  • Женский минимальный вес: Шаен Вилсмас vs Маллори Мартин
  • Полутяжёлый вес: Алонзо Менфилд vs Уилльям Найт
  • Лёгкий вес: Клаудио Пуэллес vs Крис Гритцмахер
  • Полутяжёлый вес: Джарэд Вандераа vs Азамат Мурзаканов
  • Полусредний вес: Алекс Мороно vs Мики Галл
  • Легчайший вес: Луис Смолка vs Винс Моралес

источник: «Советский спорт»
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