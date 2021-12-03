Альдо против Фонта. Где смотреть турнир UFC

На турнире выступит россиянин Азамат Мурзаканов, казахстанец Жалгас Жумагулов и киргиз Рафаэль Физиев.
АЛЬДО ПРОТИВ ФОНТА
Четвертый и пятый номер легчайшего веса UFC возглавят предстоящий турнир. Для Жозе Альдо — это возможность доказать, что у него еще есть порох в пороховницах, включиться в чемпионскую гонку, а Роб Фонт может еще громче заявить о себе и претендовать на титул. Фонт выглядит увереннее, лучше дышит, именно он является фаворитом у букмекеров.
ФИЗИЕВ — РИДДЕЛ
Оба бойца идут рядом, даже в плане рекорда. Каждый из них одержал десять побед и потерпел одно поражение.
ЖУМАГУЛОВ ПРОТИВ КАПЕ
Манель Капе и Жалгас Жумагулов сразятся за контракт, они оба проиграли первые два боя в UFC, победили в третьем. а теперь решат свою судьбу в личном противостоянии.
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Публикация от 𝐙𝐡𝐚𝐥𝐠𝐚𝐬 𝐙𝐡𝐮𝐦𝐚𝐠𝐮𝐥𝐨𝐯 | 𝐌𝐌𝐀 | 𝐔𝐅𝐂 (@zhumagulov_zhalgas)
ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР
Предварительный кард турнира стартует 5 декабря в 03:00 по московскому времени. Основные поединки начнутся в 06:00 по московскому времени.
Полная трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass
Прямой эфир всего турнира можно посмотреть на телеканале UFC TV, сервисах Wink и more.tv по платной подписке.
ТРАНСЛЯЦИЯ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Казахстан – TV-com.kz
Грузия – AdjaraSport
Республика Беларусь – VOKA.TV
Узбекистан – Metrotelecom
Армения – Setanta Sports
Украина – Setanta Sports
Молдова – Setanta Sports
КАРД ТУРНИРА
- Легчайший вес: Роб Фонт vs Жозе Альдо
- Лёгкий вес: Брэд Ридделл vs Рафаэль Физиев
- Лёгкий вес: Клэй Гуида vs Леонардо Сантос
- Полутяжёлый вес: Джим Крут vs Джамал Хилл
- Средний вес: Брендан Аллен vs Крис Кёртис
- Полусредний вес: Брайэн Барбарена vs Дэриан Уикс
- Средний вес: Маки Питоло vs Душко Тодорович
- Наилегчайший вес: Манель Кейпе vs Жалгас Жумагулов
- Полусредний вес: Джейк Мэттьюс vs Джеремая Уэллс
- Женский минимальный вес: Шаен Вилсмас vs Маллори Мартин
- Полутяжёлый вес: Алонзо Менфилд vs Уилльям Найт
- Лёгкий вес: Клаудио Пуэллес vs Крис Гритцмахер
- Полутяжёлый вес: Джарэд Вандераа vs Азамат Мурзаканов
- Полусредний вес: Алекс Мороно vs Мики Галл
- Легчайший вес: Луис Смолка vs Винс Моралес