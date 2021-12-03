Альдо против Фонта. Где смотреть турнир UFC

На турнире выступит россиянин Азамат Мурзаканов, казахстанец Жалгас Жумагулов и киргиз Рафаэль Физиев.

АЛЬДО ПРОТИВ ФОНТА

Четвертый и пятый номер легчайшего веса UFC возглавят предстоящий турнир. Для Жозе Альдо — это возможность доказать, что у него еще есть порох в пороховницах, включиться в чемпионскую гонку, а Роб Фонт может еще громче заявить о себе и претендовать на титул. Фонт выглядит увереннее, лучше дышит, именно он является фаворитом у букмекеров.

ФИЗИЕВ — РИДДЕЛ

Оба бойца идут рядом, даже в плане рекорда. Каждый из них одержал десять побед и потерпел одно поражение.

ЖУМАГУЛОВ ПРОТИВ КАПЕ

Манель Капе и Жалгас Жумагулов сразятся за контракт, они оба проиграли первые два боя в UFC, победили в третьем. а теперь решат свою судьбу в личном противостоянии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐙𝐡𝐚𝐥𝐠𝐚𝐬 𝐙𝐡𝐮𝐦𝐚𝐠𝐮𝐥𝐨𝐯 | 𝐌𝐌𝐀 | 𝐔𝐅𝐂 (@zhumagulov_zhalgas)

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Предварительный кард турнира стартует 5 декабря в 03:00 по московскому времени. Основные поединки начнутся в 06:00 по московскому времени.

Полная трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass

Прямой эфир всего турнира можно посмотреть на телеканале UFC TV, сервисах Wink и more.tv по платной подписке.

ТРАНСЛЯЦИЯ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Казахстан – TV-com.kz

Грузия – AdjaraSport

Республика Беларусь – VOKA.TV

Узбекистан – Metrotelecom

Армения – Setanta Sports

Украина – Setanta Sports

Молдова – Setanta Sports

КАРД ТУРНИРА