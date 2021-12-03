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Емельяненко против Гусейнова, что это? Раскрутка боя или диалог двух бойцов, которые потеряли всякие

Александр Емельяненко и Артур Гусейнов выдали порцию взаимных оскорблений. К чему это приведет и с чего все началось — расскажет «Советский спорт».
Емельяненко против Гусейнова, что это? Раскрутка боя или диалог двух бойцов, которые потеряли всякие
03 декабря 2021 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Александра Емельяненко

Все началось с подачи Александра Емельяненко, который вновь отрицает провальность своего боя против Марсио Сантоса, считает, что поражение стало случайным. Все как обычно.

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Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО

«Гусейнов – такое животное, свинья. Новый формат животных. Такие вот свиньи. Был бы он здесь, в России, жил бы в Москве или в Питере, я бы попросил ребят, мне бы его в багажнике привезли. Он прикрывался святынями, семьей, детьми, еще чем-то. Приходил и брал у меня деньги. Были такие моменты, что он за один бой у меня получал по два гонорара». Александр Емельяненко.

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Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

ОТВЕТ АРТУРА ГУСЕЙНОВА

«У него ничего мужского нет. Какая мощь может быть у него?! Он атаковал всех дагестанцев, а не меня. Он себе создал проблему – где вы видели, чтобы дагестанцев в багажнике возили и чтобы дагестанцы были свиньями. Я хочу посмотреть, кто ему сейчас поможет, потому что его ребята ищут. Теперь уже не только я хочу с ним разобраться, но и все дагестанцы». Артур Гусейнов.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Без комментариев это единственное, что хочется сказать, но не получится. Два не самых сильных спортсмена, которые славятся не своими победами, а скандалами, взяли и спровоцировали конфликт, который может выйти из рамок интернета. С Александром Емельяненко все ясно, что еще от него ожидать? Хотя, с Артуром Гусейновым тоже. Интересен ли такой поединок? Нет. От всего этого становится просто противно. Многие из нас забыли, что спорт это не грязь, которую выдали вышеуказанные личности. Остается надеяться, что конфликт не выйдет за рамки сети, а подобными высказываниями, с обеих сторон, пора заинтересоваться правоохранительным органам и растолковать подобное поведение, выражения в соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации.

источник: «Советский спорт»
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