«Фонт голоден до побед». Олег Личковаха о поединке Альдо и Фонта

– У Фонта есть преимущество в антропометрии, он умеет пользоваться своими данными. Роб идет на хорошей победной серии, но по-прежнему очень голоден до побед. В последнем бою он провел пять раундов против Коди Гарбранта, одержав уверенную победу. Технически и функционально Фонт смотрелся очень хорошо.

Что касается Жозе Альдо, то у него уже нет того огня в глазах, что присутствовал раньше. Кардио в последних поединках оставляло желать лучшего. Очень хочется увидеть того Альдо, с красочными комбинациями и яркими нокаутами, но... возраст берет свое.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rob Font (@rob_font)

ПРОГНОЗ НА БОЙ

– Думаю, что Фонт передышит и перестучит Альдо. В этом бою у него, однозначно, гораздо больше мотивации. Роб одержит победу! Всегда интересно смотреть за поединками таких звезд как Альдо, в какой бы они не находились форме. Жозе – легенда нашего вида спорта. Бой легенды и молодого проспекта – всегда невероятно захватывающе, ждем яркого поединка.

Добавим, что Фонт в последнем поединке победил Коди Гарбранта единогласным решением судей. В его статистике девятнадцать побед и четыре поражения. Альдо в последнем бою единогласным решением судей одержал победу над Педро Муньосом. В его активе тридцать побед при семи поражениях.