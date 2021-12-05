«Он на этом не остановится!» Диана Авсарагова – о победе Жозе Альдо над Фонтом

— Жозе Альдо продемонстрировал очень доминирующее выступление. Видно, что он очень профессионально подошел к этому бою и провел большую подготовку. Великолепная работа на дистанции, сближение и клинч. Многие говорили, что Роб Фонт будет лучше дышать, но в этом аспекте доминировал именно Альдо. Сомнений в судейском решении быть не может. Я думала, что карьера Жозе Альдо находится на завершающей стадии, но он думает иначе. Сейчас стало очевидно, что он решил устроить очередной поход за титулом. Впереди у него невероятно серьезная оппозиция, которая, прежде всего, моложе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

— Можно с уверенностью сказать, что Жозе на этом не остановится. Его следующим соперником, с очень большой долей вероятности, станет Кори Сэндхаген, которого в прошлом поединке победил Петр Ян. Этот бой мне очень интересен, Сэндхаген гораздо быстрее Альдо, но тут будет столкновение скорости и многолетнего опыта бразильца. Я по-прежнему не знаю, что движет Альдо, его источник мотивации, но у него все получается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от José Aldo Junior (@josealdojunioroficial)

— Сейчас я смотрела рейтинг легчайшего веса UFC, третью строчку занимает Ти Джей Диллашоу. Думаю, что его поединок с Альдо может стать очень крутым событием. Хотя, шансов у Жозе крайне мало, но многие и перед боем с Фонтом так говорили, а он решил иначе! Я повторюсь, очень не хочется видеть Альдо в нокаутах, но он снова плывет по очень бурным водам, которые могут быть очень опасными . Поздравляю его с победой!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fight 4 Yours (@fight_4_yours)

Жозе Альдо победил Роба Фонта единогласным решением судей. На его счету тридцать одна победа и семь поражений.