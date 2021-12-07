«Сложно представить, что Аманда может проиграть». Диана Авсарагова о поединке Аманды Нуньес и Джулиа

— Сложно представить, что Аманда Нуньес может кому-то проиграть, нет, теоретически это возможно, никто не отменяет «Лаки панч». но я верю в это с трудом.

Аманда Нуньес — одержала двенадцать побед подряд, победив весь ТОП женского дивизиона разных лет. Я читала мнение Чейла Соннена, который сказал, что Пенья, стилистически, очень неудобна для чемпионки и может доставить ей огромных неприятностей. Я не согласна с ним. У Джулианны была сильная оппозиция, но с соперниками Нуньес она не сравнится. Вообще, если быть честной, то я не вижу соперниц для бразильской чемпионки.

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Коронавирус

— Нуньес перенесла коронавирус этим летом, неизвестно как на нее повлияла эта болезнь. Период восстановления равен трем месяцам — это минимально. Исходя из этого, получается, что Аманда подходит к бою не пройдя полноценный, привычный ей лагерь. В каком состоянии кардио чемпионки? Возможно, что она сама этого не знает, а драться придется пять раундов. Это может внести серьезные коррективы в ее план на бой. Нуньес может попытаться форсировать события и допустить ошибку.

— Не думаю, что Нуньес снесет Пенью на первых минутах боя. Скорее всего, развязка наступит после третьего раунда. Считаю, что чемпионка финиширует претендентку нокаутом, а может проведет сабмишен. Судейское решением — это очень маловероятное развитие событий данного поединка.

Аманда Нуньес в последнем бою победила Меган Андерсон удушающим приемом в первом раунде. На ее счету двадцать одна победа и четыре поражения.

Джулианна Пенья в последнем поединке задушила Сару МакМэн в первом раунде. В ее активе тринадцать побед и четыре поражения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Amanda Nunes🦁 (@amanda_leoa)