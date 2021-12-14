Киргизский нокаутер поднимается в рейтинге UFC. Кто следующий для Рафаэля Физиева

В минувшие выходные Рафаэль Физиев одержал очередную победу в рамках UFC. Он нокаутировал Брэдда Риддела в третьем раунде. «Атаман» продолжает движение вперед, а его победная серия состоит из пяти побед подряд.

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Боя с Царукяном не будет

Многие болельщики думают, что следующим соперником Физиева может стать Арман Царукян, но это не так. Арман категорически против такого поединка, они в дружеских отношениях и тренировались вместе.

«Бой с Физиевым я исключаю – смысл нам драться? Мы оба не в топе, дружим хорошо, вместе тренировались, знаем, кто как работает – смысла нет».

Арман Царукян

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Диего Феррейра

Диего Феррейра — бразильский боец, который занимает одиннадцатую строчку рейтинга легковесов UFC, он идет на серии из двух поражений подряд, но проиграл он — исключительно топам. В последнем бою Феррейра уступил Грегору Гиллеспи техническим нокаутом во втором раунде. В его активе семнадцать побед и четыре поражения.

Грегор Гиллеспи — боец из США, который занимает десятую строчку рейтинга легковесов UFC, в предыдущем поединке он победил Диего Феррейру техническим нокаутом во втором раунде. В его статистике четырнадцать побед и одно поражение.

Конор Макгрегор

Звучит фантастично? Конор Макгрегор — ирландский боец, экс-чемпион UFC, который занимает девятую строчку рейтинга промоушенаб в легком весе. Он идет на серии из двух поражений подряд и ему нужно поправить свою статистику. Бой с восходящей звездой UFC может стать отличным шансом для реализации этой идеи. В последнем бою Конор уступил Дастину Порье техническим нокаутом во втором раунде. В его рекорде двадцать две победы и шесть поражений.

Рафаэль Физиев идет на победной серии из пяти поединков. В его рекорде одиннадцать побед и всего одно поражение.

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