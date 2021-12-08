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«Эти парни поспорят за пояс Ислама Махачева». Гамзат Хирамагомедов о поединке Порье и Оливейры

Российский средневес Гамзат «Хищник» Хирамагомедов поделился с «Советским спортом» прогнозом на поединок за титул чемпиона UFC в легком весе, который состоится 11 декабря.
«Эти парни поспорят за пояс Ислама Махачева». Гамзат Хирамагомедов о поединке Порье и Оливейры
08 декабря 2021 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Источник фото: Instagram UFC Russia

– Жаль, что за титул дерется не наш соотечественник Ислам Махачев, но эти парни разыграют именно его пояс, а он заберет его в следующем поединке. Я считаю, что Порье победит Оливейру, он опытнее и разнообразнее в бою. Его бокс, вообще ударная техника, одна из лучших в UFC. Мне очень нравится его манера поединка, у Дастина непростая судьба – он давно заслужил право стать чемпионом, пока его не настигнет Ислам Махачев, а это лишь вопрос времени.

Считаю, что все решится в стойке, даже если Порье не сможет уронить Оливейру, то он будет доминировать в бою, идти вперед, победит решением судей. Чарльз Оливейра очень подтянул свою ударку, он неплохо боксирует, но Порье на порядок выше. С ним будет сложно, его надо постоянно сваливать, сбивать ему дыхание, только тогда с ним можно успешно работать.

Источник фото: Instagram Dustin Poirier

Идеальную манеру боя продемонстрировал Хабиб Нурмагомедов, но Чарльз Оливейра не Хабиб, даже близко. У него нет и десяти процентов от борьбы Хабиба, тейкдаун довольно слаб. Прямолинейно он не сможет переводить Порье.

Другой момент, что он будет всячески камуфлировать свой проход в ноги, клинчевать. Он может свалить Порье на себя, как это любят делать грэпплеры, но Оливейра, в таком случае, может столкнуться с серьезными проблемами, Дастин будет его добивать.

Отдельно скажу о работе в партере. Чарльз Оливейра – это опасный грэпплер, но Порье хорошо чувствует борьбу, финишировать его очень сложно, такая вероятность есть, но она минимальная. В этом поединке я ставлю на победу Дастина Порье. Он нокаутирует Чарльза Оливейру, либо победит судейским решением. Это будет сильный и интересный поединок.

Чарльз Оливейра в последнем бою победил Майкла Чендлера техническим нокаутом во втором раунде. На его счету тридцать одна победа и восемь поражений. Дастин Порье в последнем поединке победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде двадцать восемь побед и шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
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