ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Я не вижу себе равных». Гамзат Хирамагомедов о боях, поп-ММА, карьере и потенциальных соперниках

Один из лучших средневесов России Гамзат «Хищник» Хирамагомедов, который 10 декабря дебютирует в рамках Eagle FC, в интервью «Советскому спорту» рассказал о своих ближайших планах, отношении к поп-ММА, готовности сразиться с Шлеменко и Минеевым и о многом другом. Обзор наиболее интересных моментов беседы.
«Я не вижу себе равных». Гамзат Хирамагомедов о боях, поп-ММА, карьере и потенциальных соперниках
09 декабря 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Страница Союза MMA России "ВКонтакте"

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПОЕДИНКЕ И БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ

– 10 декабря мне предстоит поединок в Eagle FC. Моим соперником станет бразилец Джулиано Дельвинья. В России я бросал вызов очень многим, но со мной никто не хочет драться. Планирую попасть на Запад, там для меня есть более достойные соперники. Хотелось бы драться с сильными оппонентами.

ПОЧЕМУ О ГАМЗАТЕ ХИРАМАГОМЕДОВЕ НЕ БЫЛО СЛЫШНО ПОЧТИ ДВА ГОДА

– У меня была тяжелая травма носа – перелом. Никто не мог поставить нос на место. Но потом сделали операцию в Сочи. Хочу выразить благодарность своему врачу. Его зовут Роберт. Мне было не до инстаграма, а сейчас я восстановился, готов бомбить и идти завоевывать.

Источник фото: Instagram Гамзата Хирамагомедова

О ПОЕДИНКЕ ПРОТИВ МИНЕЕВА И ШЛЕМЕНКО

– Я хотел бы вызвать на бой Александра Шлеменко и Владимира Минеева. Но знаю, что они не согласятся. Я – угроза для них. Да, я не так знаменит, а они хотят драться с теми, у кого больше подписчиков. Я же хочу драться с сильными, хочу зарабатывать деньги и не намерен проводить поединки со слабыми оппонентами.

Я готов разделить октагон с Минеевым или Шлеменко, с любым. Готов драться с кем угодно, кроме друзей и близких. С ними не смогу драться. Считаю, что если ты выходишь – надо драться. Нужно, чтобы соперники были на том же уровне, что и ты.

Если Вова меня услышит, Шлеменко, любые бойцы, которые держат пояса, разницы нет, в любой организации, то пускай дают мне контракт, максимум на один или два боя. Долгосрочные контракты я подписывать пока не планирую. Готов выйти и показать на что способен. Тем более, что сейчас я выступлю в рамках Eagle FC, Александр Шлеменко тоже дерется в этой организации.

Я могу сразиться с ним, но мне кажется, что пик карьеры Шлеменко уже прошел, а мой – только начинается. Александр говорил, что хочет попасть в UFC. Его надо остановить. Я дал всем два года, пока не дрался, чтобы они попали в UFC, а теперь мне самому пора туда.

ОТНОШЕНИЕ К ПОП-ММА И ГОТОВНОСТИ ТАМ ДРАТЬСЯ

– Поп-ММА – нормальная тема. Много людей зашло туда с улицы, стало тренироваться. Многие никогда не планировали драться, даже не думали о таком, а стали выходить и биться. За этим смотрят. Я сам, не все конечно, но некоторые бои смотрю. Смотрел спарринг Дацика и Джигана. Дацик мне понравился – интересный персонаж. Если мне поступит интересное предложение, в финансовом плане, готов подраться, но не на голых кулаках, а в ММАшных перчатках.

О ПРИЗНАНИИ КУЛАЧНЫХ БОЕВ СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ

– Бои на голых кулаках – как-то не по-спортивному, больше похоже на войну. На кулаках спортсмен может провести четыре – пять боев, но на этом все. Голова перестанет соображать, а себя нужно беречь. Считаю, драться на голых кулаках – ненормально. Но каждый выбирает свой путь.

Источник фото: Instagram Гамзата Хирамагомедова

О ПОРАЖЕНИИ В PFL

– За две недели до боя я пропустил удар коленом, получил перелом носа. Не мог толком открыть глаза. За десять дней до боя я приехал в США. Все говорили, что драться не надо. Я никого не слушал и был слишком уверен в себе, что меня и подвело. Первый удар попал в нос, но я рассчитывал уронить соперника, прошел ему в ноги, кровь заливала пол, земля плыла перед глазами. Я немного испугался, понял, что лучше сдаться, а не продолжать поединок. Меня забрали в больницу. Врачи сказали, что нельзя было выходить в таком состоянии. Это был неправильный поступок с моей стороны. Ни о чем не жалею, но сделал выводы и иду вперед.

ОТНОШЕНИЕ К ONE FC

– Интересная организация. Я не гоняю вес и могу без проблем пройти взвешивание в день боя, чего и требует организация.

О СВОИХ ТРЕНЕРАХ

– Тамирлан и Николай Анатольевич Елесин всегда рядом, это мои основные тренеры, мой старший брат Гаджимурад Хирамагомедов. Тренируюсь в «Самбо-70» у Николая Елесина, он мой первый тренер в ММА. Работаю с ним около шести лет. Мне нравятся его тренировки, они пошли на пользу. Николай Елесин – тренер чемпионов, он лепил меня. Я ему очень благодарен.

Источник фото: Instagram Гамзата Хирамагомедова

О СИТУАЦИИ С АСА

– Провел три боя в АСА, но бой за пояс мне не дали, и я ушел в гран-при PFL. Готов вернуться в АСА при нормальных условиях. В России задерживаться не хочу – соперника найти сложно, никто не хочет проигрывать. Понимаю, что я – угроза для них.

О ПОЕДИНКЕ ЯНА И СТЕРЛИНГА

– Думаю, бой состоится. Его еще немного раскрутят, и он будет. Я хорошо знаю Петра Яна, мы нормально общаемся.

О ВЫСТУПЛЕНИИ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ММА

– Чаще всего вспоминаю сборную России по ММА и сборы под руководством Капшая Геннадия Павловича – главного тренера национальной команды. Очень хорошо помню три-четыре года, которые провел в сборной. Мы были как одна семья, всегда вместе. Сейчас мне не хватает той обстановки. Я не подвел близких, тренерский штаб и Россию. Стал чемпионом мира ради них.

Источник фото: Instagram Гамзата Хирамагомедова

ЦЕЛЬ В БОЯХ

– Финансовая цель – основная. Люблю этот спорт, живу им, считаю себя сильным и не вижу равных.

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С БРАТОМ

– Гаджимурад Хирамагомедов – мой старший брат, он у меня немного строгий. Единственный, с кем не справляюсь в плане тренировок.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Месси и Мбаппе разгромили "Брюгге", "Боруссия" выбыла из Лиги чемпионовХоккеисты НХЛ могут отказаться от участия в Олимпиаде из-за боязни заразитьсяДмитрий Песков: Решение США по Олимпиаде трудно назвать бойкотомСамая красивая гимнастка России показала, как плавает в бассейнеСамая очаровательная спортсменка мира восхитила фото в лосинахОвечкину расквасили лицо, сломали нос и наложили 8 швов
Как британцы подают пример борьбы с подростковой лудоманией
Букмекерские компании и власти Великобритании ищут новые способы повысить эффективность ответственной игры применительно к несовершеннолетним бетторам.
Кошмар Хави 20 лет спустя. Как «Барселона» впервые в XXI веке не вышла из группы Лиги чемпионов
Уступив 0:3 «Баварии» в заключительном туре Лиги чемпионов, «Барселона» опустилась на третье место в группе и вместо плей-офф главного еврокубка выступит в 1/16 финала ЛЕ. Последний раз такое с каталонцами случалось в 2000 году, когда их нынешний главный тренер Хави защищал сине-гранатовые цвета в качестве футболиста.
Ничья за смелость! «Зенит» показал Абрамовичу свой лучший футбол в 2021 году
Чемпион России в 6-м туре Лиги чемпионов спас ничью с «Челси» (3:3) и с высоко поднятой головой покинул главный еврокубок, чтобы весной продолжить борьбу в Лиге Европы.
Если «Барселона» не спасется сама, спасут ли ее киевляне? Интриги Лиги чемпионов 8 декабря 2021 года
Из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов известны 12: оставшиеся четыре путевки в плей-офф будут разыграны в матчах заключительного тура групп E, F, G и H. «Плеймейкер» представляет полный расклад.
Арифметика Панарина: 2+2 и 503! Русский лидер «рейнджеров» пошел на шестую сотню в НХЛ (видео)
Две шайбы и две голевые передачи Артемия Панарина принесли «Нью-Йорк Рейнджерс» выездную победу над «Чикаго» (6:2) в матче чемпионата НХЛ, а сам нападающий перешагнул отметку в 500 набранных очков в лиге.
На войне как на войне: «Атлетико» вырвал путевку в плей-офф ЛЧ с дракой, Ибрагимович остался ни с чем
В группе В Лиги чемпионов «Милан» в 6-м туре проиграл дома «Ливерпулю» (1:2) и выбыл из еврокубков. А «Атлетико» на выезде взял верх над «Порту» (3:1) и вышел в плей-офф.
Мбаппе побил рекорд Месси, Месси повторил рекорд Роналду, а «Лейпциг» попал в компанию к «Зениту»
В группе А Лиги чемпионов в заключительном туре «Лейпциг» дома выиграл у «Ман Сити» (2:1) и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. Тем временем «ПСЖ» разбил в Париже «Брюгге» (4:1).
Хулиганка с Камчатки. Откуда взялась новая звезда мировых лыж Вероника Степанова
У сборной России в этом Кубке мира что ни этап, то новая звезда. Неделю назад в Руке всех поразил Александр Терентьев, обыгравший в спринте самого Йоханнеса Клэбо. А в Лиллехаммере пришел черед Вероники Степановой: 20-летняя юниорка принесла нашей женской команде первую победу в эстафете за 17 лет.
Госдума хочет запретить быстрые ставки, на российском рынке появился 20-й легальный игрок. Букмекерский обзор
Очередная порция новостей букмекерского бизнеса.
Как советский журналист «охотился» на Пеле. Удивительная история Игоря Фесуненко
Журналист Игорь Фесуненко работал в лучших традициях папарацци. Два года он выслеживал Короля футбола, чтобы взять у него интервью: пытался подкупить охранников и проник в дом Пеле, притворившись, что сломал ногу. «Плеймейкер» вспоминает, как добывали главный советский спортивный эксклюзив.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика