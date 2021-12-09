«Я не вижу себе равных». Гамзат Хирамагомедов о боях, поп-ММА, карьере и потенциальных соперниках

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПОЕДИНКЕ И БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ

– 10 декабря мне предстоит поединок в Eagle FC. Моим соперником станет бразилец Джулиано Дельвинья. В России я бросал вызов очень многим, но со мной никто не хочет драться. Планирую попасть на Запад, там для меня есть более достойные соперники. Хотелось бы драться с сильными оппонентами.

ПОЧЕМУ О ГАМЗАТЕ ХИРАМАГОМЕДОВЕ НЕ БЫЛО СЛЫШНО ПОЧТИ ДВА ГОДА

– У меня была тяжелая травма носа – перелом. Никто не мог поставить нос на место. Но потом сделали операцию в Сочи. Хочу выразить благодарность своему врачу. Его зовут Роберт. Мне было не до инстаграма, а сейчас я восстановился, готов бомбить и идти завоевывать.

Источник фото: Instagram Гамзата Хирамагомедова

О ПОЕДИНКЕ ПРОТИВ МИНЕЕВА И ШЛЕМЕНКО

– Я хотел бы вызвать на бой Александра Шлеменко и Владимира Минеева. Но знаю, что они не согласятся. Я – угроза для них. Да, я не так знаменит, а они хотят драться с теми, у кого больше подписчиков. Я же хочу драться с сильными, хочу зарабатывать деньги и не намерен проводить поединки со слабыми оппонентами.

Я готов разделить октагон с Минеевым или Шлеменко, с любым. Готов драться с кем угодно, кроме друзей и близких. С ними не смогу драться. Считаю, что если ты выходишь – надо драться. Нужно, чтобы соперники были на том же уровне, что и ты.

Если Вова меня услышит, Шлеменко, любые бойцы, которые держат пояса, разницы нет, в любой организации, то пускай дают мне контракт, максимум на один или два боя. Долгосрочные контракты я подписывать пока не планирую. Готов выйти и показать на что способен. Тем более, что сейчас я выступлю в рамках Eagle FC, Александр Шлеменко тоже дерется в этой организации.

Я могу сразиться с ним, но мне кажется, что пик карьеры Шлеменко уже прошел, а мой – только начинается. Александр говорил, что хочет попасть в UFC. Его надо остановить. Я дал всем два года, пока не дрался, чтобы они попали в UFC, а теперь мне самому пора туда.

ОТНОШЕНИЕ К ПОП-ММА И ГОТОВНОСТИ ТАМ ДРАТЬСЯ

– Поп-ММА – нормальная тема. Много людей зашло туда с улицы, стало тренироваться. Многие никогда не планировали драться, даже не думали о таком, а стали выходить и биться. За этим смотрят. Я сам, не все конечно, но некоторые бои смотрю. Смотрел спарринг Дацика и Джигана. Дацик мне понравился – интересный персонаж. Если мне поступит интересное предложение, в финансовом плане, готов подраться, но не на голых кулаках, а в ММАшных перчатках.

О ПРИЗНАНИИ КУЛАЧНЫХ БОЕВ СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ

– Бои на голых кулаках – как-то не по-спортивному, больше похоже на войну. На кулаках спортсмен может провести четыре – пять боев, но на этом все. Голова перестанет соображать, а себя нужно беречь. Считаю, драться на голых кулаках – ненормально. Но каждый выбирает свой путь.

Источник фото: Instagram Гамзата Хирамагомедова

О ПОРАЖЕНИИ В PFL

– За две недели до боя я пропустил удар коленом, получил перелом носа. Не мог толком открыть глаза. За десять дней до боя я приехал в США. Все говорили, что драться не надо. Я никого не слушал и был слишком уверен в себе, что меня и подвело. Первый удар попал в нос, но я рассчитывал уронить соперника, прошел ему в ноги, кровь заливала пол, земля плыла перед глазами. Я немного испугался, понял, что лучше сдаться, а не продолжать поединок. Меня забрали в больницу. Врачи сказали, что нельзя было выходить в таком состоянии. Это был неправильный поступок с моей стороны. Ни о чем не жалею, но сделал выводы и иду вперед.

ОТНОШЕНИЕ К ONE FC

– Интересная организация. Я не гоняю вес и могу без проблем пройти взвешивание в день боя, чего и требует организация.

О СВОИХ ТРЕНЕРАХ

– Тамирлан и Николай Анатольевич Елесин всегда рядом, это мои основные тренеры, мой старший брат Гаджимурад Хирамагомедов. Тренируюсь в «Самбо-70» у Николая Елесина, он мой первый тренер в ММА. Работаю с ним около шести лет. Мне нравятся его тренировки, они пошли на пользу. Николай Елесин – тренер чемпионов, он лепил меня. Я ему очень благодарен.

Источник фото: Instagram Гамзата Хирамагомедова

О СИТУАЦИИ С АСА

– Провел три боя в АСА, но бой за пояс мне не дали, и я ушел в гран-при PFL. Готов вернуться в АСА при нормальных условиях. В России задерживаться не хочу – соперника найти сложно, никто не хочет проигрывать. Понимаю, что я – угроза для них.

О ПОЕДИНКЕ ЯНА И СТЕРЛИНГА

– Думаю, бой состоится. Его еще немного раскрутят, и он будет. Я хорошо знаю Петра Яна, мы нормально общаемся.

О ВЫСТУПЛЕНИИ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ММА

– Чаще всего вспоминаю сборную России по ММА и сборы под руководством Капшая Геннадия Павловича – главного тренера национальной команды. Очень хорошо помню три-четыре года, которые провел в сборной. Мы были как одна семья, всегда вместе. Сейчас мне не хватает той обстановки. Я не подвел близких, тренерский штаб и Россию. Стал чемпионом мира ради них.

Источник фото: Instagram Гамзата Хирамагомедова

ЦЕЛЬ В БОЯХ

– Финансовая цель – основная. Люблю этот спорт, живу им, считаю себя сильным и не вижу равных.

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С БРАТОМ

– Гаджимурад Хирамагомедов – мой старший брат, он у меня немного строгий. Единственный, с кем не справляюсь в плане тренировок.