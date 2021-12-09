«Нуньес успокоит Пенью нокаутом». Милана Дудиева о главных поединках UFC 269

ДАСТИН ПОРЬЕ – ЧАРЛЬЗ ОЛИВЕЙРА

– Этот блондин очень непрост. Он закатывает яркие и кровавые бои, обладает нокаутирующим ударом. Дастин Порье тоже очень хорош. Нас ожидает очень классный и интересный поединок, но свои симпатии я отдаю Порье, он умный и душевный парень, мы пересекались в American Top Team, Дастин довольно простой человек, не знаю как сложится бой, но болею я за него. Думаю, что заруба будет очень хорошая. Посмотрим, но буду болеть за Порье.

Чарльз Оливейра в последнем бою победил Майкла Чендлера техническим нокаутом во втором раунде. На его счету тридцать одна победа и восемь поражений. Дастин Порье в последнем поединке победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде двадцать восемь побед и шесть поражений.

АМАНДА НУНЬЕС – ДЖУЛИАННА ПЕНЬЯ

– Я дралась против Пеньи и подходила к бою не в самой лучшей форме, была готова примерно на пятьдесят процентов, у меня были небольшие психологические срывы перед отъездом. Пенья совсем не подарок, но Нуньес успокоит ее нокаутом, она сейчас находится на самом пике. Все видели, что и Крис Сайборг не выдержала ее сильнейших ударов. Нуньес закончит поединок в первом или втором раунде. Зарубиться у Пеньи не получится, как бы она этого не хотела, мне так кажется.

Аманда Нуньес в последнем бою победила Меган Андерсон удушающим приемом в первом раунде. На ее счету двадцать одна победа и четыре поражения. Джулианна Пенья в последнем поединке задушила Сару МакМэн в первом раунде. В ее активе тринадцать побед и четыре поражения.