Забойный реванш. Тайрон Вудли и Джейк Пол снова сойдутся в боксерском поединке

Изначально скандальный блогер Джейк Пол должен был драться против боксера Томми Фьюри, но он снялся с боя по неведомым причинам, а Тайрон Вудли вышел на замену. Бой пройдет по правилам бокса и будет состоять из восьми раундов.

КТО ТАКОЙ ДЖЕЙК ПОЛ

Джейк Пол — это скандально известный блогер из США, который набрал колоссальную популярность благодаря роликам провокационного содержания, он решил драться по правилам бокса. В первом бою он победил блогера, потом баскетболиста, сразился и нокаутировал экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена, а потом победил судейским решением экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Бой с Вудли вызвал много вопросов и выглядел весьма сомнительно.

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Профессиональный боец Тайрон Вудли должен был легко побеждать Пола, но что-то пошло не так. Честность этого поединка остается под большим вопросом и на совести его участников. Бывший чемпион UFC делал все, чтобы не нокаутировать блогера, получил огромные деньги и набил себе татуировку, чтобы получить еще один шанс.

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КТО ПОБЕДИТ В ЭТОТ РАЗ

Тайрон Вудли утверждает, что уничтожит своего оппонента, но его словам особого доверия нет. Первый раз он говорил подобные вещи, но на деле вышло иначе. Делать ставки и прогноз на такой бой — дело откровенно рисковое. Возможно, что нас снова ждет сомнительное противостояние с не совсем честным исходом.

Но у данного боя огромная аудитория, а гонорары участников отличаются большими нулями.

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Есть вероятность, что Тайрон Вудли будет драться по полной программе, но тогда он может завершить карьеру Джейка Пола уже на первой минуте боя, но это не точно.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОЕДИНОК

Турнир стартует 19 декабря в четыре утра по московскому времени. Прямой эфир главного поединка и всего турнира будет доступен на телеканале Showtime и онлайн-платформе FITE, по платной подписке.