Возвращение Хирамагомедова и титульный шанс Зайнукова. Где смотреть турнир Eagles FC 43

Нас ожидает очень интересный турнир с двумя титульными поединками. Чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев сразится с Шарипом Зайнуковым, который представляет команду Хабиба Нурмагомедова. Чемпион лиги в среднем весе Фаридун Одилов встретится с Эноком Торресом, а победитель данного противостояния сразится с Александром Шлеменко. В рамках турнира нас ожидает возвращение в бои чемпиона мира по ММА Гамзата Хирамагомедова, который не бился почти два года.

КАРД ТУРНИРА

Нас ожидает двенадцать интереснейших поединков, это будет заключительный турнир организации в уходящем году.

Источник фото: Instagram Eagle FC

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Турнир в прямом эфире будет транслироваться на телеканале Матч ТВ». Прямой эфир предварительных поединков покажет телеканал «Матч! Боец», начало трансляции в 17:55 по московскому времени. Телеканал «Матч» покажет турнир в записи, она начнется 11 декабря в 01:00 по московскому времени.

ОЖИДАНИЯ ОТ ГЛАВНЫХ БОЕВ ВЕЧЕРА

Мехди Дакаев — Шарип Зайнуков

Мехди Дакаев — действующий чемпион лиги в легком весе. в его статистике тринадцать побед и два поражения.

Шарип Зайнуков — одноклубник Хабиба Нурмагомедова и боец с очень большой базой любительского ММА. В его рекорде одиннадцать побед и три поражения.

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Фаридун Одилов — Энок Торрес

Фаридун Одилов — представитель Таджикистана, чемпион лиги в среднем весе. В его статистике одиннадцать побед и два поражения.

Энок Торрес — боец из Испании, который планирует отобрать титул у таджикского проспекта. На его счету двадцать шесть побед и десять поражений.

ДЕБЮТ ХИРАМАГОМЕДОВА

В рамках турнира состоится дебют в Eagle FC и возвращение в ММА Гамзата Хирамагомедова, который настроен самым решительным образом.