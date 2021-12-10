Возвращение Хирамагомедова и титульный шанс Зайнукова. Где смотреть турнир Eagles FC 43

Нас ожидает очень интересный турнир с двумя титульными поединками. Чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев сразится с Шарипом Зайнуковым, который представляет команду Хабиба Нурмагомедова. Чемпион лиги в среднем весе Фаридун Одилов встретится с Эноком Торресом, а победитель данного противостояния сразится с Александром Шлеменко. В рамках турнира нас ожидает возвращение в бои чемпиона мира по ММА Гамзата Хирамагомедова, который не бился почти два года.
КАРД ТУРНИРА
Нас ожидает двенадцать интереснейших поединков, это будет заключительный турнир организации в уходящем году.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР
Турнир в прямом эфире будет транслироваться на телеканале Матч ТВ». Прямой эфир предварительных поединков покажет телеканал «Матч! Боец», начало трансляции в 17:55 по московскому времени. Телеканал «Матч» покажет турнир в записи, она начнется 11 декабря в 01:00 по московскому времени.
ОЖИДАНИЯ ОТ ГЛАВНЫХ БОЕВ ВЕЧЕРА
Мехди Дакаев — Шарип Зайнуков
Мехди Дакаев — действующий чемпион лиги в легком весе. в его статистике тринадцать побед и два поражения.
Шарип Зайнуков — одноклубник Хабиба Нурмагомедова и боец с очень большой базой любительского ММА. В его рекорде одиннадцать побед и три поражения.
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Фаридун Одилов — Энок Торрес
Фаридун Одилов — представитель Таджикистана, чемпион лиги в среднем весе. В его статистике одиннадцать побед и два поражения.
Энок Торрес — боец из Испании, который планирует отобрать титул у таджикского проспекта. На его счету двадцать шесть побед и десять поражений.
ДЕБЮТ ХИРАМАГОМЕДОВА
В рамках турнира состоится дебют в Eagle FC и возвращение в ММА Гамзата Хирамагомедова, который настроен самым решительным образом.
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