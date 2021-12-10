Для Порье и Оливейры пяти раундов слишком много. В Лас-Вегасе разыграют титул в категории Хабиба

После ухода Хабиба Нурмагомедова сегодня нет в этой категории столь явного лидера и авторитета, каким был дагестанец. Зато высока конкуренция. Порье и Оливейра в отличной форме, у них великолепный послужной список, так что поединок обещает быть непредсказуемым и очень интересным.

Пройдет бой на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В октябре там бились за корону чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Показывать мероприятие будет РЕН ТВ. Трансляция запланирована на 7 утра, а события в основном карде начнутся часом ранее.

Автор фото: UFC

Поясом сейчас владеет Оливейра. 32-летний бразилец забрал его в мае, когда в тяжелом титульном бою победил Майкла Чендлера. Однако Порье перед схваткой считается фаворитом, букмекеры практически в один голос отдают ему небольшое преимущество.

Многое будет зависеть от умения навязать свою игру. Дастину проще работать в стойке. Он настойчив, любит прессинговать. Чарльз наверняка постарается утащить американца в партер, где Оливейра со своим черным поясом с третьим даном по бразильскому джиу-джитсу чертовски хорош. Впрочем, в стойке он также силен с размахом рук в 188 сантиметров и размахом ног в 104 при росте 178. У него девять побед нокаутом. А всего за плечами Оливейры 31 победа и 8 поражений в 40 поединках. Еще один бой не состоялся.Чарльз любит завершать схватки болевыми приемами. Ему принадлежат два рекорда промоушена: 16 сабмишенов (14 боев заканчивались приемами) и 16 бонусов за лучшее выступление вечера.

33-летний Порье чуть уступает сопернику по физическим данным. Но берет свое настойчивостью и характером. Так, шанса взять реванш у Конора Макгрегора американец ждал семь лет, чтобы нокаутом завалить скандального ирландца. Было это в январе 2021-го, а в июле он снова отколошматил говорливого соперника, который сломал голеностоп и покидал октагон лишь с посторонней помощью.

Всего у Порье 28 побед в 35 боях, 15 нокаутов. Он был единственным, кто долго продержался в поединке с поздним Хабибом. Это было последнее поражение в карьере Дастина, пришедшееся на 7 сентября 2019-го. Американец предпочитает брать свое в стойке. Он номер один в рейтинге легковесов. Ему отдает небольшой перевес в прогнозах Хабиб.

Автор фото: UFC

«Если Порье затащит Оливейру на самую глубину, то, думаю, победит. А если поспешит, у Оливейры будет шанс. 60 на 40 победит Порье за счет своего мужества и стойкости. Но Чарльз крайне опасен, на данный момент он настоящий чемпион. Выиграл 9 боев подряд, побил Тони Фергюсона», — поделился мнением Нурмагомедов в интервью ESPN.

Сам Дастин также уверен в успехе, утверждает, что бой не продлится все пять раундов. Досрочный исход схватки предрекают почти все эксперты, ведь Оливейра тоже настоящий финишер. Он крупнее, опытнее и по-прежнему очень быстр. Обещает все закончить в самом начале и, естественно, в свою пользу.

В таком поединке, когда победить может любой из соперников, конечно, не обойтись без везения. Один удар, одна ошибка способны все перевернуть. Болельщикам также стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Получайте Джекпоны за каждое пари, участвуйте в розыгрыше более 400 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц! Всего одна ставка – и ты в игре! Пройти регистрацию можно тут.