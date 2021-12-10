ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Для Порье и Оливейры пяти раундов слишком много. В Лас-Вегасе разыграют титул в категории Хабиба

В ночь на 12 декабря Чарльз Оливейра и Дастин Порье сойдутся в бою за звание чемпиона UFC в легком весе.
Для Порье и Оливейры пяти раундов слишком много. В Лас-Вегасе разыграют титул в категории Хабиба
10 декабря 2021 13:31
автор: Сергей Иванов
автор фото: UFC

После ухода Хабиба Нурмагомедова сегодня нет в этой категории столь явного лидера и авторитета, каким был дагестанец. Зато высока конкуренция. Порье и Оливейра в отличной форме, у них великолепный послужной список, так что поединок обещает быть непредсказуемым и очень интересным.

Пройдет бой на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В октябре там бились за корону чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Показывать мероприятие будет РЕН ТВ. Трансляция запланирована на 7 утра, а события в основном карде начнутся часом ранее.

Автор фото: UFC

Поясом сейчас владеет Оливейра. 32-летний бразилец забрал его в мае, когда в тяжелом титульном бою победил Майкла Чендлера. Однако Порье перед схваткой считается фаворитом, букмекеры практически в один голос отдают ему небольшое преимущество.

Многое будет зависеть от умения навязать свою игру. Дастину проще работать в стойке. Он настойчив, любит прессинговать. Чарльз наверняка постарается утащить американца в партер, где Оливейра со своим черным поясом с третьим даном по бразильскому джиу-джитсу чертовски хорош. Впрочем, в стойке он также силен с размахом рук в 188 сантиметров и размахом ног в 104 при росте 178. У него девять побед нокаутом. А всего за плечами Оливейры 31 победа и 8 поражений в 40 поединках. Еще один бой не состоялся.Чарльз любит завершать схватки болевыми приемами. Ему принадлежат два рекорда промоушена: 16 сабмишенов (14 боев заканчивались приемами) и 16 бонусов за лучшее выступление вечера.

33-летний Порье чуть уступает сопернику по физическим данным. Но берет свое настойчивостью и характером. Так, шанса взять реванш у Конора Макгрегора американец ждал семь лет, чтобы нокаутом завалить скандального ирландца. Было это в январе 2021-го, а в июле он снова отколошматил говорливого соперника, который сломал голеностоп и покидал октагон лишь с посторонней помощью.

Всего у Порье 28 побед в 35 боях, 15 нокаутов. Он был единственным, кто долго продержался в поединке с поздним Хабибом. Это было последнее поражение в карьере Дастина, пришедшееся на 7 сентября 2019-го. Американец предпочитает брать свое в стойке. Он номер один в рейтинге легковесов. Ему отдает небольшой перевес в прогнозах Хабиб.

Автор фото: UFC

«Если Порье затащит Оливейру на самую глубину, то, думаю, победит. А если поспешит, у Оливейры будет шанс. 60 на 40 победит Порье за счет своего мужества и стойкости. Но Чарльз крайне опасен, на данный момент он настоящий чемпион. Выиграл 9 боев подряд, побил Тони Фергюсона», — поделился мнением Нурмагомедов в интервью ESPN.

Сам Дастин также уверен в успехе, утверждает, что бой не продлится все пять раундов. Досрочный исход схватки предрекают почти все эксперты, ведь Оливейра тоже настоящий финишер. Он крупнее, опытнее и по-прежнему очень быстр. Обещает все закончить в самом начале и, естественно, в свою пользу.

В таком поединке, когда победить может любой из соперников, конечно, не обойтись без везения. Один удар, одна ошибка способны все перевернуть. Болельщикам также стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Получайте Джекпоны за каждое пари, участвуйте в розыгрыше более 400 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц! Всего одна ставка – и ты в игре! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Команда из ОАЭ не появится в КХЛ в ближайшие годыЭкс-тренер сборной Канады вошёл в штаб "Ак Барса"WBC объявил о поединке между чемпионом Тайсоном Фьюри и временным чемпионом Диллианом УайтомСтали известны первые потенциальные соперники «Спартака» в 1/8 ЛЕСтримерша Kika покончила с собойСамая красивая гимнастка России показала, как плавает в бассейне
Порье не совладать с Оливейрой! Расклад и лучшие ставки на UFC 269
12 декабря в Лас-Вегасе состоится очередной турнир UFC, главным событием которого станет титульный бой в легком весе между чемпионом Чарльзом Оливейрой и Бразилии и американцем Дастином Порье. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
Жизнь налаживается! Благодаря «Спартаку» Россия в рейтинге УЕФА обошла Шотландию и оторвалась от «кошмарной» Украины
После завершения групповых этапов еврокубков наши клубы улучшили свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА.
И все-таки чемпионом станет Ферстаппен. Расклады и ставки на Гран-при Абу-Даби
«Плеймейкер» представляет заключительный этап сезона «Формулы-1», который пройдет 10 - 12 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. Два лидера - Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») подошли к решающей схватке с равным количеством очков.
18-й тур РПЛ с матчем года «Динамо» — «Зенит»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
11 - 13 декабря пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о восемнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны три матча.
И их осталось два… Клубов из России в еврокубках и очков у «Локомотива» после визита в Марсель
На групповом этапе Лиги Европы железнодорожники так и не смогли ни разу победить, уступив в заключительном туре на выезде «Марселю» (0:1) и оставшись на последнем месте в группе. От России в плей-офф ЛЕ выступят «Спартак» (с 1/8 финала) и «Зенит» (с 1/16).
«Мне кажется, сейчас заскрежетала зубами одна женщина». Червиченко — о евротриумфе «Спартака» в Варшаве
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы красно-белых над «Легией» (1:0), которая позволила команде Руя Витории финишировать в группе Лиги Европы на первом месте и выйти в 1/8 финала.
В Европе «Спартак» круче «Зенита»! Как невероятный Селихов вывел красно-белых в 1/8 финала ЛЕ
Благодаря гостевой победе над «Легией» (1:0) с отбитым Александром Селиховым в компенсированное время пенальти спартаковцы заняли первое место в группе, обойдя «Наполи» и «Лестер», и получили прямую путевку в 1/8 финала Лиги Европы. «Зениту» для попадания туда придется преодолевать стадию 1/16.
2 золота, 6 медалей и 139 тысяч долларов. Какова цена отмены Гран-при для российских фигуристов
Как сложился бы финальный турнир серии Гран-при, который должен был начаться сегодня в Осаке, но был отменен из-за эпидемии коронавируса.
Тедеско все-таки возглавил «Лейпциг»! Ну и когда Федун теперь снова увидит немца в «Спартаке»?
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подписал с немецким клубом контракт на полтора года.
«Да не нужен «Зениту» тренер-иностранец! Надо укреплять состав». Игонин — о результатах Лиги чемпионов
Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал «Плеймейкеру» ничью питерцев с «Челси» в заключительном туре Лиги чемпионов (3:3) и их итоговое третье место в группе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика