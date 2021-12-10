«Порье и Оливейра – это ударник и грэпплер нового поколения». Георгий Залеев о главном поединке UFC

– Порье – это базовый ударник, свои самые яркие победы он одержал нокаутом. Чарльз Оливейра – очень сильный грэпплер, свои основные победы он добыл в партере, использую болевые и удушающие приемы. Оливейра очень грамотно работает снизу, вяжет, не дает бить, добивать, хорошо использует свой грэпплинг – это может стать проблемой для Порье. Он проводит болевые и удушающие приемы именно снизу, для ММА — это очень круто, когда боец может позволить себе делать подобное. Порье же, говорить, что он чистый ударник будет неправильно, как минимум, мы помним его гильотину в бою с Хабибом Нурмагомедовым. При всем моем уважении и любви к Хабибу, как спортсмену и бойцу естественно, мне всегда нравилось как он дрался, но та гильотина, первый раз в жизни, заставила меня испугаться за него. Порье закрыл очень плотную гильотину, там был халф гард, потом он просунул одну ногу на баттерфляй гард. Если бы, Хабиб не успел, а мне кажется, что он сделал это на последней доле секунды, перескочить эту ногу и выйти в сайд контроль, боковое удержание, то Порье мог бы просто задушить его. Там был очень плотный захват, можно пересмотреть этот момент много раз и говорить все что угодно, но гильотина была очень плотной и она шла. Мы много видели попыток болевых или удушающих в сторону Хабиба? Очень мало. Сбрасывать со счетов грэпплинг Порье нельзя ни в коем случае. Дастин может успешно бороться сверху и снизу.

Источник фото: Instagram UFC Russia

– Нас ожидает очень интересный и зрелищный бой. Это не просто ударник против грэпплера, а ударник и грэпплер нового поколения. Это люди, которые имея определенную базу, адаптировались под ММА. В случае с Порье – это скорее подбор грэпплинга и борьбы в стойке. В случае Оливейры – это подбор ударной техники и борьбы в стойке. Я не могу выделить явного фаворита, оба очень достойные спортсмены, но мы помним, что победная серия Чарльза побольше, а это тоже сказывается. Плюс, Оливейра чемпион, а мы знаем, что если бой будет равным, то победу отдадут действующему чемпиону, это нормально, если ты претендент и хочешь стать чемпионом, то ты должен быть не равен, а быть лучше чемпиона. Если бой дойдет до судейского решения, то у Чарльза Оливейры, как минимум, есть преимущество. У любого ударника есть шанс на лаки-панч, в целом, на счастливый удар есть шанс у любого спортсмена, но у ударника вероятность больше. А вот лаки-сабмишена, его, к сожалению или к счастью, практически никогда не бывает. Мне кажется, что у Чарльза Оливейры больше шансов победить, даже абстрагируясь от своего чемпионства. Мне ближе грэпплинг, если не будет нокаута в первом раунде, то, мне кажется, что Оливейра победит. Не будем забывать, что это ММА, а в этом его плюс и прелесть, что нет ничего стопроцентного, всегда может произойти ситуация, которая повлияет на исход предрешенного поединка.