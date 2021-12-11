Зубодробительный нокаут Хиромагомедова и триумф Бойцовского клуба «Ахмат». Обзор турнира Eagle FC 43

Задушил в первом раунде

Умиджон Тужаев начал турнир с яркого финиша. Он забрал спину Никиты Кочеткова и задушил его в первом раунде.

Сомнительное решение



Иргит Овээнчи и Ислам Магомедов провели довольно близкий поединок. Судьи отдали победу Овээнчи, что вызвало недовольство большой массы болельщиков.

Очередная победа Виталия Косицына

Виталий Косицын продолжает свою победную серию. Бой с Кунни Кунниевым получился довольно равным, Виталий был лучше в стойке, но терял позицию в борьбе. Победа Косицына единогласным решением судей.

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Прервал проигрышную серию

Анвар Чергесов закрыл серию из двух поражений. Он сумел задушить Сусанбоя Атабаева в первом раунде.

Судейское решение

Шамиль Ирасханов и Нургазы Акылбек Уулу показали очень равный поединок. Ирасханов одержал победу единогласным решением судей.

Переломил ход боя

Багаутдин Абосов в первом раунде отдал спину Зурабу Ветергараеву, но смог защититься. В каждой пятиминутке он забирал концовку и смог победить единогласным судейским решением.

Нокаут от Хирамагомедова

Гамзат Хирамагомедов уверенно вернулся в ММА после двухгодичного перерыва, в первом раунде он нокаутировал Джулиано Дельвинью, а потом заявил, что хочет драться за титул и планирует провести поединок с Александром Шлеменко.

Технический нокаут в исполнении Калинина

Сергей Калинин продолжает движение к титулу лиги в среднем весе. Во втором раунде он победил Хаяла Искендерова техническим нокаутом.

Защита титула в среднем весе

Чемпион Eagle FC в среднем весе Фарудин Одилов не оставил никаких шансов претенденту из Испании, в первом раунде он провел несколько ощутимых попаданий по Иноку Торресу и осуществил добивание в партере. Победа техническим нокаутом.

Боец из «Ахмата» провел защиту титула

Чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев и Шарип Зайнуков провели очень динамичный поединок. Дакаев был быстрее и точнее, Зайнуков старался отвечать.

В первом раунде, на выходе с ближней дистанции, представитель клуба «Ахмат» смог достать Зайнукова правым боковым, а потом нанес удар в прыжке по уже падающему бойцу. Очередная яркая победа Дакаева.

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На турнире зафиксировано

Судейской решение — 6

Нокаут — 2

Технический нокаут — 2

Сабмишен — 2

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