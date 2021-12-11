Порье или Оливейра? Бойцы ММА о главном поединке года

Милана Дудиева: «Этот блондин очень непрост. Он закатывает яркие и кровавые бои, обладает нокаутирующим ударом. Порье тоже хорош. Нас ожидает очень классный и интересный поединок, но свои симпатии я отдаю Дастину. Он умный и душевный парень, мы пересекались в American Top Team. Довольно простой человек. Не знаю как сложится бой, но болею я за него. Думаю, что будет очень хорошая заруба».

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Георгий Залеев: «Порье – базовый ударник, свои самые яркие победы он одержал нокаутом. Чарльз Оливейра – очень сильный грэпплер, свои основные победы он добыл в партере, используя болевые и удушающие приемы. Оливейра очень грамотно работает снизу, вяжет, не дает бить, хорошо использует грэпплинг. Это может стать проблемой для Порье. Он проводит болевые и удушающие приемы именно снизу, для ММА – это очень круто, когда боец может позволить себе подобное.

Неправильно будет говорить, что Порье чистый ударник. Как минимум, мы помним его гильотину в бою с Хабибом Нурмагомедовым. При всем моем уважении и любви к Хабибу, как спортсмену и бойцу, естественно, мне всегда нравилось, как он дрался, но та гильотина первый раз в жизни заставила меня испугаться за него. Порье закрыл очень плотную гильотину, там был халф гард, потом он просунул одну ногу на баттерфляй гард. Если бы Хабиб не успел перескочить эту ногу и выйти в сайд контроль, боковое удержание, то Порье мог просто его задушить. Там был очень плотный захват. Можно пересмотреть этот момент много раз и говорить все что угодно, но гильотина была очень плотной. Вы много видели попыток болевых или удушающих в сторону Хабиба? Очень мало.

Источник фото: Instagram UFC

Сбрасывать со счетов грэпплинг Порье нельзя ни в коем случае. Дастин может успешно бороться сверху и снизу. Нас ожидает очень интересный и зрелищный бой. Это не просто ударник против грэпплера, а ударник и грэпплер нового поколения. Это люди, которые, имея определенную базу, адаптировались под ММА. В случае с Порье – скорее подбор грэпплинга и борьбы в стойке. В случае Оливейры – подбор ударной техники и борьбы в стойке.

Я не могу выделить явного фаворита, оба очень достойные спортсмены, но мы помним, что победная серия Чарльза подлиннее, а это тоже сказывается. Плюс, Оливейра – чемпион, а мы знаем, что если бой будет равным, победу отдадут действующему чемпиону. Это нормально, если ты претендент и хочешь стать первым, то ты должен быть не равным, а быть лучше. Если бой дойдет до судейского решения, у Оливейры, как минимум, есть преимущество. У любого ударника есть шанс на лаки-панч. В целом, на счастливый удар есть шанс у любого спортсмена, но у ударника вероятность больше. А вот лаки-сабмишена – его, к сожалению или к счастью, практически никогда не бывает.

Мне кажется, что у Чарльза Оливейры больше шансов победить, даже абстрагируясь от своего чемпионства. Мне ближе грэпплинг. Если не будет нокаута в первом раунде, мне кажется, Оливейра победит. Не будем забывать, что это ММА, и в этом его плюс, что нет ничего стопроцентного. Всегда может произойти ситуация, которая повлияет на исход предрешенного поединка».

Источник фото: Instagram UFC

Ирина Алексеева: «Сейчас у всех на слуху Порье, но Оливейра – очень опасный соперник. Скорее всего, кардио у Порье будет лучше. Если он не полетит на Чарльза вперед, то есть вероятность, что мы увидим полный бой. Нужно не забывать, что Оливейра – чемпион в легком весе. Он идет на серии из девяти побед, побил Тони Фергюсона. Думаю, это придало ему моральных сил.

Порье одержал не менее громкие победы, но Чарльз является чемпионом, а Дастин первым номером рейтинга. Это очень интересное противостояние, но все считают, что Порье победит, я бы не стала так утверждать, а дала бы равные шансы, пятьдесят на пятьдесят. Они оба являются высококлассными и думающими бойцами.

Порье может стать чемпионом, но мне кажется, что Чарльз Оливейра сохранит пояс».

Динислам Камавов: «Семьдесят на тридцать, что победу одержит Дастин Порье. Его оппозиция, в плане боев, была гораздо сильнее. Он дрался с Хабибом Нурмагомедовым — лучшим бойцом, а после этого боя очень прибавил во всех аспектах. Оливейра, конечно же, может удивить своими сабмишенами, в стойке он тоже набрал, подтянул свою ударную технику. Но бокс Дастина Порье находится на совсем ином уровне, а его грэпплинг не особо уступает навыкам Оливейры. Защита от тейкдауна у Порье на большой высоте, а Чарльз не отличается хорошим проходом в ноги. Склоняюсь, что победу в этом поединке одержит Дастин Порье и станет чемпионом UFC в легком весе».

Источник фото: Instagram UFC Russia

Гамзат Хирамагомедов: «Жаль, что за титул дерется не наш соотечественник Ислам Махачев, но парни разыграют именно его пояс. А он заберет его в следующем поединке. Я считаю, Порье победит Оливейру. Он опытнее и разнообразнее в бою. Его бокс, вообще ударная техника, одна из лучших в UFC. Мне очень нравится его манера поединка. У Дастина непростая судьба. Он давно заслужил право стать чемпионом, пока его не настигнет Ислам Махачев. А это лишь вопрос времени.

Считаю, все решится в стойке. Даже если Порье не сможет уронить Оливейру, он будет доминировать в бою, идти вперед, победит решением судей. Чарльз очень неплохо боксирует, но Порье на порядок выше. С ним будет сложно, его надо постоянно сваливать, сбивать ему дыхание, только тогда с ним можно успешно работать.

Идеальную манеру боя продемонстрировал Хабиб Нурмагомедов, но Оливейра не Хабиб, даже близко. У него нет и десяти процентов от борьбы Хабиба, тейкдаун довольно слаб. Прямолинейно он не сможет переводить Порье. Другой момент, что он будет всячески камуфлировать свой проход в ноги, клинчевать. Он может свалить Порье на себя, как это любят делать грэпплеры. Но Оливейра в этом случае может столкнуться с серьезными проблемами – Дастин будет его добивать.

Источник фото: Instagram UFC Russia

Отдельно скажу о работе в партере. Оливейра – опасный грэпплер, но Порье хорошо чувствует борьбу, финишировать его очень сложно, и хотя такая вероятность есть, она минимальна. В этом поединке я ставлю на победу Дастина. Он нокаутирует Оливейру, либо победит судейским решением. Это будет сильный и интересный поединок».