Нуньес сенсационно задушили, а Оливейра защитил пояс. Обзор UFC 269

Начало положено
Вечер удушений открыла Джилианн Робертсон, которая задушила Присциллу Качоэйру уже в первом раунде.
Рычаг локтя
Великолепным рычагом локтя отметился Андре Мунис, который засамбитил Эрика Андерса в первом раунде.
Попал и добил
Бруно Сильва атаковал Джордана Райта из всех положений, он потряс его ударами в стойке и осуществил добивание в партере. Технический нокаут в первом раунде.
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Очередная победа Шона О»Мэлли
Ударную технику Шона О»Мэлли очень сложно остановить, серией ударов он отправил Раулиана Пайву на канвас, тот пытался встать, но пропустил еще больше, очередной нокаут и победа.
Коди Гарбрандт сенсационно уступил
Экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт дебютировал в наилегчайшем весе, его соперник был откровенно слабее уровнем, но уже в самом начале первого раунда Кай Кара-Франс буквально уничтожил своего оппонента, очередная сенсация и технический нокаут.
Аманда Нуньес потеряла титул
В победу Джулианны Пенья не верил фактически никто, кроме нее самой. Первый раунд прошел, как все и ждали, под диктовку чемпионки. Во второй пятиминутке Нуньес подсела функционально и стала пропускать в стойке. После очередной серии Пенья прошла в ноги и смогла забрать спину, а потом задушила доминирующую чемпионку и сотворила апсет года.
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Победа Оливейры
Первый раунд остался за Дастином Порье, он гораздо лучше работал в стойке, что все и ожидали. Во втором раунде Чарльз Оливейра стал использовать борьбу и Дастин стал испытывать проблемы. В третьем раунде Оливейра забрал спину Порье и задушил претендента, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.
На турнире зафиксировано
Нокаут — 1
Технический нокаут — 4
Сабмишен — 4
Судейское решение — 5