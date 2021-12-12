Нуньес сенсационно задушили, а Оливейра защитил пояс. Обзор UFC 269

Начало положено

Вечер удушений открыла Джилианн Робертсон, которая задушила Присциллу Качоэйру уже в первом раунде.

Рычаг локтя

Великолепным рычагом локтя отметился Андре Мунис, который засамбитил Эрика Андерса в первом раунде.

Попал и добил

Бруно Сильва атаковал Джордана Райта из всех положений, он потряс его ударами в стойке и осуществил добивание в партере. Технический нокаут в первом раунде.

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Очередная победа Шона О»Мэлли

Ударную технику Шона О»Мэлли очень сложно остановить, серией ударов он отправил Раулиана Пайву на канвас, тот пытался встать, но пропустил еще больше, очередной нокаут и победа.

Коди Гарбрандт сенсационно уступил

Экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт дебютировал в наилегчайшем весе, его соперник был откровенно слабее уровнем, но уже в самом начале первого раунда Кай Кара-Франс буквально уничтожил своего оппонента, очередная сенсация и технический нокаут.

Аманда Нуньес потеряла титул

В победу Джулианны Пенья не верил фактически никто, кроме нее самой. Первый раунд прошел, как все и ждали, под диктовку чемпионки. Во второй пятиминутке Нуньес подсела функционально и стала пропускать в стойке. После очередной серии Пенья прошла в ноги и смогла забрать спину, а потом задушила доминирующую чемпионку и сотворила апсет года.

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Победа Оливейры

Первый раунд остался за Дастином Порье, он гораздо лучше работал в стойке, что все и ожидали. Во втором раунде Чарльз Оливейра стал использовать борьбу и Дастин стал испытывать проблемы. В третьем раунде Оливейра забрал спину Порье и задушил претендента, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

На турнире зафиксировано

Нокаут — 1

Технический нокаут — 4

Сабмишен — 4

Судейское решение — 5