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«Нуньес недооценила последствия коронавируса». Диана Авсарагова об апсете года

Боец Bellator и амбассадор Бетсити Диана Авсарагова прокомментировала сенсационное поражение Аманды Нуньес, которая уступила Джулианне Пенья удушающим приемом во втором раунде.
«Нуньес недооценила последствия коронавируса». Диана Авсарагова об апсете года
12 декабря 2021 12:57
автор: Антон Купреченков
автор фото: ВК UFC

— В своем прогнозе я говорила, что шансов у Джулианны Пенья фактически нет, но последствия коронавируса могут внести свои коррективы. Аманда Нуньес не прошла полноценный лагерь перед этим боем. Я не знаю, что ей двигало и почему она решила драться в таком состоянии, а не попросила переноса поединка на начало будущего года. Да, она бодро провела первый раунд, но ее кардио откровенно не хватало, она очень быстро начала выдыхаться, чем и воспользовалась Пенья. Претендентка стала откровенно перебивать ее в стойке и пропустила тейкдаун. Нуньес оказывается снизу — это что-то из области фантастики. Мне показалось, что сил у нее стало гораздо меньше, но это нормально, когда нет дыхания, то откуда взяться силам? Аманда Нуньес была разобрана в стойке, пропустила тейкдаун и совершенно не продемонстрировала свой грэпплинг. Отдельно хочу отметить удушение.

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Публикация от Diego Sanchez (@diegonightmaresanchezufc)

— Мне показалось, что Нуньес хотела завершить поединок как можно скорее. Это подтверждает финальный эпизод. Джулианна Пенья взяла захват, но Аманда просто не стала работать из той позиции, а там можно и нужно было защищаться, Нуньес прекрасно знает, что нужно делать, но она сдалась. Я не принижаю заслуги Джулианны, она все сделала круто, но бразильянка хотела скорее завершить этот бой. Думаю, что из-за своего физического состояния. Считаю, что UFC организует им реванш, а Аманда сделает необходимые выводы. Она очень верила в себя, все мы, а получилось иначе. Это повод задуматься и вернуться сильнее. Поздравляю Джулианну Пенья — это было круто и сенсационно!

Поражение Порье

— Мнения по этому бою разделились, я ставила на Порье, но он оказался не готов к грэпплерским фишкам чемпиона. Да, я считаю, что борьба Дастина в порядке, но он не смог ничего противопоставить более опытному грэпплеру, который доказал свое мастерство. Турнир получился просто великолепным.

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источник: «Советский спорт»
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