«Нуньес недооценила последствия коронавируса». Диана Авсарагова об апсете года

— В своем прогнозе я говорила, что шансов у Джулианны Пенья фактически нет, но последствия коронавируса могут внести свои коррективы. Аманда Нуньес не прошла полноценный лагерь перед этим боем. Я не знаю, что ей двигало и почему она решила драться в таком состоянии, а не попросила переноса поединка на начало будущего года. Да, она бодро провела первый раунд, но ее кардио откровенно не хватало, она очень быстро начала выдыхаться, чем и воспользовалась Пенья. Претендентка стала откровенно перебивать ее в стойке и пропустила тейкдаун. Нуньес оказывается снизу — это что-то из области фантастики. Мне показалось, что сил у нее стало гораздо меньше, но это нормально, когда нет дыхания, то откуда взяться силам? Аманда Нуньес была разобрана в стойке, пропустила тейкдаун и совершенно не продемонстрировала свой грэпплинг. Отдельно хочу отметить удушение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diego Sanchez (@diegonightmaresanchezufc)

— Мне показалось, что Нуньес хотела завершить поединок как можно скорее. Это подтверждает финальный эпизод. Джулианна Пенья взяла захват, но Аманда просто не стала работать из той позиции, а там можно и нужно было защищаться, Нуньес прекрасно знает, что нужно делать, но она сдалась. Я не принижаю заслуги Джулианны, она все сделала круто, но бразильянка хотела скорее завершить этот бой. Думаю, что из-за своего физического состояния. Считаю, что UFC организует им реванш, а Аманда сделает необходимые выводы. Она очень верила в себя, все мы, а получилось иначе. Это повод задуматься и вернуться сильнее. Поздравляю Джулианну Пенья — это было круто и сенсационно!

Поражение Порье

— Мнения по этому бою разделились, я ставила на Порье, но он оказался не готов к грэпплерским фишкам чемпиона. Да, я считаю, что борьба Дастина в порядке, но он не смог ничего противопоставить более опытному грэпплеру, который доказал свое мастерство. Турнир получился просто великолепным.