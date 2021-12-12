«Пенья продемонстрировала свои самые сильные стороны». Ирина Алексеева о поражении Нуньес

– Меня ужасно мучает один вопрос. Я все время думаю, умышленно ли Пенья провела, провально провела, первый раунд, чтобы Нуньес максимально расслабилась, еще больше поверила в себя и потеряла концентрацию, чем воспользовалась Джулианна. Или все получилось само по себе.

Явно было видно, что Пенья не собирается сдаваться, Нуньес прессовала ее в стойке, отлично контролировала в партере, пыталась взять ее на удушающий, но Пенья очень сильно сопротивлялась и терпела это все. Во втором раунде, даже в конце первого, Нуньес уже начала улыбаться и играть на публику – это была потеря концентрации. Она стояла в своем углу и улыбалась, выглядела довольно расслабленной, а Пенья вышла на второй раунд и просто включилась, а у Нуньес не получилось собраться.

Аманда не проигрывала с 2014 года, она очень опытная и сильная спортсменка, которая побеждала Холли Холм, Крис Сайборг, но, несмотря на ее колоссальный опыт, человек не смог собраться, поверил в себя. Я читаю комментарии, многие пишут, что Нуньес зазвездилась. Если так, но извините, человек не проигрывал семь лет, не просто не проигрывал, а уверенно всех побеждал. Супер звездности в ее действиях я не видела, но момент с улыбкой, расслабленность, возможно, что это и есть звездная нотка, но она очень достойно приняла свое поражение.

Я не стану говорить, что она зазвездилась и поэтому проиграла. Мне очень понравилось ее поведение после сдачи, достойно с уважением. Пенья тоже большая молодец, просто показала, что у нее есть характер и сила воли, нестандартная техника, которая не подвела ее в стойке, а в партере она продемонстрировала свои самые сильные стороны!