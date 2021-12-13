ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Массовая драка и удушение после сдачи. Чем прославился турнир WEF в Москве

11 декабря в Москве состоялся отборочный турнир лиги WEF, который запомнился не боями, а массовой дракой участников и зрителей этого турнира. Там произошло много интересного.
Массовая драка и удушение после сдачи. Чем прославился турнир WEF в Москве
13 декабря 2021 08:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Камиля Герейханова

С дракой все ясно, но в сети набирает обороты другой момент, который тоже получился не менее скандальным. В рамках турнира свой очередной поединок проводил российский боец Камиль Герейханов, который продолжил душить своего оппонента после сдачи. Его соперник отключился, но быстро пришел в себя Сейчас Камиль подвергается критике и мы решили, что нужно дать ему возможность высказать свое мнение:

«Турнир стал очень знаменитым. По известным всем причинам. Я планировал начать поединок в стойке и не переходить в борьбу, в большинстве своих боев – я победил удушением или провел болевой прием. В моем бою произошел инцидент, который попал в инстаграм, многие известные бойцы выразили свое мнение. Они спрашивали, что произошло и почему я не отпустил своего соперника после сдачи. Я не понял, что он уже задушен, а судья не сразу вмешался и остановил бой. Я же не вижу, что он уже начал синеть, мое плечо полностью закрывало весь обзор. Я бы не стал держать человека, но он дышал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KAMIL GEREYKHANOV (@gereykhanov_kamil)

Рефери сказал, что стоп, но обычно он вмешивается в бой, дотрагивается до бойца, который проводит прием. Сначала он просто кричал, а потом начал прилагать какие-то усилия. С моей стороны не было никаких злых намерений. Я не хотел навредить здоровью своего соперника. Спорт – это такая вещь, что можно покалечить, но я привык работать максимально аккуратно, заканчивать свои бои досрочно, проводить прием, а не наносить соперникам лишнего урона. Никакого умысла не было, адреналин, было шумно, что я даже не слышал свой угол, который просил меня отпустить его.

Я понял всю суть, когда вмешался рефери, но мой замок уже был расслаблен и я прекратил прием. Я посмотрел видео, у моего противника начали синеть губы, но рефери не сразу среагировал. Я считаю, что он среагировал слишком поздно. Надо было уверенно разорвать мой замок. Главное, что обошлось без травм, злого умысла не было, а своим соперникам я желаю только здоровья. ММА – это спорт, в нем либо ты, либо тебя, а по-другому никак».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Уже известна линейка моторов Kia Sportage новой генерации для РоссииДоменико Тедеско дебютировал во главе "Ред Булл Лейпциг""Урал" на выезде разгромил "Ростов""Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramСтримерша Kika покончила с собойГенич: Сомневаюсь, что решение Зенита по поводу Семака правильное
Безумный Макс — 2021! Как Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
Очередной чемпионат «Формулы-1» завершился сумасшедшим Гран-при Абу-Даби, который два лидера сезона начали с равным количеством очков. Макс Ферстаппен выиграл очную дуэль у Льюиса Хэмилтона и впервые завоевал чемпионский титул.
«Прямых конкурентов у «Зенита» нет. Враждебности к Дзюбе не разделяю». Шац — о зимнем чемпионстве Питера
Известный шоумен, болельщик «Зенита» Михаил Шац поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от центрального матча 18-го тура РПЛ, в котором питерцы сыграли 1:1 с «Динамо» и обеспечили себе лидерство в таблице минимум до весны.
Бронза в мужской эстафете со штрафным кругом! Что показали стране вместо футбола «Динамо» — «Зенит»
В Австрии завершился 3-й этап Кубка мира. После сенсационного серебра сборной России в субботней женской эстафете наш мужской квартет финишировал третьим. Хотя вполне мог бы бороться за золото.
Незабитый пенальти, два роскошных гола и ничья! «Зенит» — зимний чемпион, «Динамо» — в золотой гонке (видео)
В центральном матче 18-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» и ушло на зимний перерыв с отставанием в два очка от лидирующих питерцев.
UFC в шоке! Джулианна Пенья свергла с трона саму Аманду Нуньес (видео)
Победа Чарльза Оливейры над Дастином Порье в главном бою UFC 269 в Лас-Вегасе померкла на фоне суперсенсации, которая состоялась в поединке легендарной Аманды Нуньес против Джулианны Пенья.
Ломаченко снова в большой игре! Как украинский гений бокса разобрал Комми на запчасти
Долгожданный бой в легком весе в Нью-Йорке между Василием Ломаченко и Ричардом Комми завершился яркой победой украинца, который сделал заявку на возвращение себе чемпионского титула.
«Ставлю на 1:1». Ловчев – о матче года «Динамо» – «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года оценил для «Плеймейкера» шансы соперников в центральном матче 18-го тура уходящей на зимний перерыв Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом» (12 декабря, 14:00).
Красно-белый навсегда! Пока «Спартак» готовит отставку Витории, Тедеско уже громит «Боруссию»
В дебютном матче во главе «Лейпцига» бывший наставник красно-белых Доменико Тедеско с крупным счетом переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха – 4:1.
Серебро ниоткуда! Как наши биатлонистки прорвались с седьмого места на пьедестал
На этапе Кубка мира по биатлону в Австрии россиянки, от которых уже никто ничего не ждал, финишировали вторыми в эстафете и завоевали первую медаль в сезоне.
Температура для Заболотного! Как ЦСКА выиграл «отмененный» матч с «Арсеналом» (видео)
В матче 18-го тура РПЛ армейцы дома на морозе и при пустых трибунах победили туляков благодаря дублю Антона Заболотного – 2:0.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика