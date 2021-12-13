Массовая драка и удушение после сдачи. Чем прославился турнир WEF в Москве

С дракой все ясно, но в сети набирает обороты другой момент, который тоже получился не менее скандальным. В рамках турнира свой очередной поединок проводил российский боец Камиль Герейханов, который продолжил душить своего оппонента после сдачи. Его соперник отключился, но быстро пришел в себя Сейчас Камиль подвергается критике и мы решили, что нужно дать ему возможность высказать свое мнение:

«Турнир стал очень знаменитым. По известным всем причинам. Я планировал начать поединок в стойке и не переходить в борьбу, в большинстве своих боев – я победил удушением или провел болевой прием. В моем бою произошел инцидент, который попал в инстаграм, многие известные бойцы выразили свое мнение. Они спрашивали, что произошло и почему я не отпустил своего соперника после сдачи. Я не понял, что он уже задушен, а судья не сразу вмешался и остановил бой. Я же не вижу, что он уже начал синеть, мое плечо полностью закрывало весь обзор. Я бы не стал держать человека, но он дышал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAMIL GEREYKHANOV (@gereykhanov_kamil)

Рефери сказал, что стоп, но обычно он вмешивается в бой, дотрагивается до бойца, который проводит прием. Сначала он просто кричал, а потом начал прилагать какие-то усилия. С моей стороны не было никаких злых намерений. Я не хотел навредить здоровью своего соперника. Спорт – это такая вещь, что можно покалечить, но я привык работать максимально аккуратно, заканчивать свои бои досрочно, проводить прием, а не наносить соперникам лишнего урона. Никакого умысла не было, адреналин, было шумно, что я даже не слышал свой угол, который просил меня отпустить его.

Я понял всю суть, когда вмешался рефери, но мой замок уже был расслаблен и я прекратил прием. Я посмотрел видео, у моего противника начали синеть губы, но рефери не сразу среагировал. Я считаю, что он среагировал слишком поздно. Надо было уверенно разорвать мой замок. Главное, что обошлось без травм, злого умысла не было, а своим соперникам я желаю только здоровья. ММА – это спорт, в нем либо ты, либо тебя, а по-другому никак».