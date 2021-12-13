ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кто следующий для Оливейры. Расклад легкого веса UFC

Чарльз Оливейра провел успешную защиту титула, победив Дастина Порье. Кто следующий претендент на титул и что ждать Исламу Махачеву.
Кто следующий для Оливейры. Расклад легкого веса UFC
13 декабря 2021 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ДЖАСТИН ГЭЙДЖИ

Американский спортсмен стал главным претендентом на следующий поединок с действующим чемпионом Чарльзом Оливейрой. Стилистически Джастин похож на Дастина Порье, он будет драться в стойке, имеет неплохую защиту от проходов в ноги и никому неизвестный грэпплинг. Порье умеет бороться, но уступил Оливейре именно в борьбе в партере. Гэйджи может ожидать подобная участь, если Джастин не завершит бой нокаутом, что тоже может абсолютно легко произойти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Justin Gaethje 🇺🇸 (@justin_gaethje)

ДАСТИН ПОРЬЕ

Судьба бывшего претендента совсем туманна. Ему надо драться, но вот с кем? На горизонте снова маячит фигура Конора Макгрегора, который почти восстановился и снова рвется в бой. Есть большая вероятность, что UFC организует их четвертый поединок в конце зимы или ранней весной. Дастин будет биться с топом. Возможно, что им станет Тони Фергюсон, а может и Рафаэль Дос Аньос — вариантов достаточно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dustin Poirier (@dustinpoirier)

ИСЛАМ МАХАЧЕВ

Российский боец снова находится в режиме ожидания. После боя с Дариушем, он, в случае победы, получит шанс сразиться за пояс. Если быть объективным, то Ислам Махачев единственный реальный претендент на этот титул. Стилистически он единственный конкурент для Чарльза Оливейры. Его грэпплинг точно не хуже, сложно представить, что Махачева можно оседлать как Порье. А перевести его в партер будет очень сложно. В общем, при всех раскладах — Ислам Махачев единственный боец, который может отобрать титул у действующего чемпиона и держать его длительный период.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Islam_Makhachev (@islam_makhachev)

Остальные бойцы находятся слишком далеко от пояса и не смогут надеяться на него в ближайшее время. Но там есть очень крепкие спортсмены, которые могут составить конкуренцию топам уже в ближайшее время.

Легкий вес UFC – это, на данный момент, самый конкурентный вес ростера промоушена.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Чарльз Оливейра одолел Дастина Порье, и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Gif-обзор"Барыс" не справился с "Нефтехимиком"Паоло Ваноли возглавит "Спартак" 17 декабря"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramСтримерша Kika покончила с собойГенич: Сомневаюсь, что решение Зенита по поводу Семака правильное
«Витория ничего не дал игрокам, в его прощальном матче будет 1:2». Ловчев — о встрече «Сочи» со «Спартаком»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев разобрал для «Плеймейкера» нюансы противостояния «Сочи» и «Спартака» (13 декабря, 19:00) в заключительном матча осенне-зимней части чемпионата РПЛ.
Безумный Макс — 2021! Как Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
Очередной чемпионат «Формулы-1» завершился сумасшедшим Гран-при Абу-Даби, который два лидера сезона начали с равным количеством очков. Макс Ферстаппен выиграл очную дуэль у Льюиса Хэмилтона и впервые завоевал чемпионский титул.
«Прямых конкурентов у «Зенита» нет. Враждебности к Дзюбе не разделяю». Шац — о зимнем чемпионстве Питера
Известный шоумен, болельщик «Зенита» Михаил Шац поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от центрального матча 18-го тура РПЛ, в котором питерцы сыграли 1:1 с «Динамо» и обеспечили себе лидерство в таблице минимум до весны.
Бронза в мужской эстафете со штрафным кругом! Что показали стране вместо футбола «Динамо» — «Зенит»
В Австрии завершился 3-й этап Кубка мира. После сенсационного серебра сборной России в субботней женской эстафете наш мужской квартет финишировал третьим. Хотя вполне мог бы бороться за золото.
Незабитый пенальти, два роскошных гола и ничья! «Зенит» — зимний чемпион, «Динамо» — в золотой гонке (видео)
В центральном матче 18-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» и ушло на зимний перерыв с отставанием в два очка от лидирующих питерцев.
UFC в шоке! Джулианна Пенья свергла с трона саму Аманду Нуньес (видео)
Победа Чарльза Оливейры над Дастином Порье в главном бою UFC 269 в Лас-Вегасе померкла на фоне суперсенсации, которая состоялась в поединке легендарной Аманды Нуньес против Джулианны Пенья.
Ломаченко снова в большой игре! Как украинский гений бокса разобрал Комми на запчасти
Долгожданный бой в легком весе в Нью-Йорке между Василием Ломаченко и Ричардом Комми завершился яркой победой украинца, который сделал заявку на возвращение себе чемпионского титула.
«Ставлю на 1:1». Ловчев – о матче года «Динамо» – «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года оценил для «Плеймейкера» шансы соперников в центральном матче 18-го тура уходящей на зимний перерыв Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом» (12 декабря, 14:00).
Красно-белый навсегда! Пока «Спартак» готовит отставку Витории, Тедеско уже громит «Боруссию»
В дебютном матче во главе «Лейпцига» бывший наставник красно-белых Доменико Тедеско с крупным счетом переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха – 4:1.
Серебро ниоткуда! Как наши биатлонистки прорвались с седьмого места на пьедестал
На этапе Кубка мира по биатлону в Австрии россиянки, от которых уже никто ничего не ждал, финишировали вторыми в эстафете и завоевали первую медаль в сезоне.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика