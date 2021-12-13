Кто следующий для Оливейры. Расклад легкого веса UFC

ДЖАСТИН ГЭЙДЖИ

Американский спортсмен стал главным претендентом на следующий поединок с действующим чемпионом Чарльзом Оливейрой. Стилистически Джастин похож на Дастина Порье, он будет драться в стойке, имеет неплохую защиту от проходов в ноги и никому неизвестный грэпплинг. Порье умеет бороться, но уступил Оливейре именно в борьбе в партере. Гэйджи может ожидать подобная участь, если Джастин не завершит бой нокаутом, что тоже может абсолютно легко произойти.

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ДАСТИН ПОРЬЕ

Судьба бывшего претендента совсем туманна. Ему надо драться, но вот с кем? На горизонте снова маячит фигура Конора Макгрегора, который почти восстановился и снова рвется в бой. Есть большая вероятность, что UFC организует их четвертый поединок в конце зимы или ранней весной. Дастин будет биться с топом. Возможно, что им станет Тони Фергюсон, а может и Рафаэль Дос Аньос — вариантов достаточно.

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ИСЛАМ МАХАЧЕВ

Российский боец снова находится в режиме ожидания. После боя с Дариушем, он, в случае победы, получит шанс сразиться за пояс. Если быть объективным, то Ислам Махачев единственный реальный претендент на этот титул. Стилистически он единственный конкурент для Чарльза Оливейры. Его грэпплинг точно не хуже, сложно представить, что Махачева можно оседлать как Порье. А перевести его в партер будет очень сложно. В общем, при всех раскладах — Ислам Махачев единственный боец, который может отобрать титул у действующего чемпиона и держать его длительный период.

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Остальные бойцы находятся слишком далеко от пояса и не смогут надеяться на него в ближайшее время. Но там есть очень крепкие спортсмены, которые могут составить конкуренцию топам уже в ближайшее время.

Легкий вес UFC – это, на данный момент, самый конкурентный вес ростера промоушена.