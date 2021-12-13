Большая конференция Хабиба Нурмагомедова. Обзор наиболее важных моментов

Прославленный боец и легенда ММА заявил о выкупе компании по производству спортивного питания и представил новых бренд-амбассадоров FITROO. В их число вошли бойцы UFC Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Тагир Уланбеков, Умар Нурмагомедов, Боец BELLATOR Ислам Мамедов, Чемпион лиги PFL Мовлид Хайбулаев, чемпион лиги Eagle FC Ренат Хавалов, чемпион лиги АСА Магомедрасул Хасбулаев и Олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный.

Источник фото: FITROO

На пресс-конференции было официально объявлено о том, что в осенью 2021 года завершилась сделка по выкупу бренда FITROO, штаб-квартира которого теперь располагается в Москва-Сити. Полноценная команда бренда изучает рынок и лучшие технологии производства продукции - протеиновых батончиков и готовых завтраков для всей семьи. Позже в ассортиментном ряду бренда появятся злаковые батончики, полезные снеки, протеиновое мороженое и многое другое.

Сам Хабиб так прокомментировал сделку и ребрендинг компании: «Мы намеренно убрали из названия бренда фразу By Khabib. Не хотел, чтобы всё привязывалось к моему имени. Посмотрите, кто здесь сидит - это всё самостоятельные спортсмены, победители. Что касается амбассадоров из других видов спорта, мы открыты, готовы это обсуждать, но они точно должны быть не ниже чемпионского статуса. Все спортсмены так или иначе бизнесмены. Но сейчас я сконцентрировался на этом. Надеюсь, что FITROO станет мировым узнаваемым брендом, который будет представлен по всему миру. У нас есть всё для этого».

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ О ПОЕДИНКЕ ГАМЗАТА ХИРАМАГОМЕДОВА И ШЛЕМЕНКО

— Весовая категория до 84 килограммов — это самый конкурентный вес в российском ММА. В Fight Nights — это Минеев и Исмаилов, Шара, Бархударян у нас Шлеменко, Хирамагомедов и Одилов. мы договариваемся кто заберет поединок Одилова и Шлеменко. Москва, Казань и Сочи конкурируют между собой, планируем провести его в конце марта. На этом турнире будет претендентский бой — Гамзат Хирамагомедов сразится с Дауреном Ермековым. Александр Шлеменко проведет в нашей лиги последний бой по контракту. Гамзату Хирамагомедову нужно побеждать и идти вперед.

УМАР НУРМАГОМЕДОВ О КАРЬЕРЕ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ММА

— Безусловно, любительская карьера имеет огромное значение, иногда ребята из зала не могут найти себя, теряются, когда заходят в клетку. Они очень хорошо работают в зале, но не могут собраться в реальном бою. Им не хватает любительского опыта. Я долгое время просил своих родных дать возможность драться по профессионалам, но они оттягивали этот момент, пока я не продемонстрировал успехи по боевому самбо, не выиграл Россию и мир по ММА. После этого мне дали шанс проявить себя в профессиональном ММА.

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ О КРИТИКЕ В СВОЙ АДРЕС

— Я очень хорошо отношусь к критике. Я вырос в критике, самым большим моим критиком был отец, человек, который никогда меня не хвалил и всегда критиковал. Я тоже стараюсь очень критично относиться к своим близким людям. Если человек критикует, что мне чего-то не хватает, это не значит, что я должен бычиться на него и говорить: «Нет, я такой идеальный». Если человек не может воспринимать критику, значит у него есть некая проблема со своей гордостью, нет принятия тех или иных вещей, которые с ним происходят, а они со всеми происходят - и со мной, и с вами.

Источник фото: FITROO

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ О ПЕРСПЕКТИВАХ АЛЕКСАНДРА ШЛЕМЕНКО

— У Шлеменко последний бой по контракту, и после этого мы не имеем на него права. Если он выиграет пояс, он может подраться в UFC, который пройдет в октябре в Абу-Даби. Есть такие перспективы, если он выиграет у нас, то его подпишут в UFC. Если мы проведем бой за два пояса, то для меня это был бы самый большой бой, который можно сделать здесь у нас на территории России.

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ О СИТУАЦИИ С УСМАНОМ НУРМАГОМЕДОВЫМ

— Разговоры с братом были и есть. Разбирался СК - я не лез, никого не просил. Каждый должен отвечать за свои поступки, будь то Хабиб, или (сидящий рядом) Никита Нагорный, или Усман. Поверьте, Следственный комитет Хабиба Нурмагомедова с ним серьезно поговорил.

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ О ВТОРОМ ПИКЕ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ

— Мне 33 года, не знаю... Конечно, бывают мысли, которые мне приходят в голову, я потом их меняю. Но пока что насчет второго пика мне в голову ничего не пришло. Ну выиграл Гловер Тейшейра Блаховича... Опять пусть будет международная огласка, но я не считаю, что они два лучших полутяжеловеса в мире.

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ О СИТУАЦИИ В ФУТБОЛЬНОМ КЛУБЕ БАРСЕЛОНА

— Я считаю, что Хави закинули на тонущий корабль. Сейчас ему надо туда бежать, сюда бежать, а вода-то заходит. Я популярный человек, будет как-то неправильно сейчас сарказничать на тему проблем, которые сейчас есть у людей. Но я с 1998 года болею за «Реал Мадрид», и каждый раз, когда «Барселона» проигрывала, это доставляло мне удовольствие. Но сейчас как таковой конкуренции нет. Они там на 15 очков, по моему, отстают от «Реала». У них, насколько я знаю, проблемы после ковидной ситуации. У них большие долги, как я знаю. Не хочу утвердительно говорить, они не всем даже деньги выплатили. Там Альба, Бускетс, всей толпе, которая осталась, за многие месяцы не выплатили зарплату. Они просто из-за любви к клубу остались там. Думаю, что у них проблемы в клубе, которые не тренером решаются, а сверху.

Источник фото: FITROO

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ О КОНФЛИКТЕ АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО И АРТУРА ГУСЕЙНОВА

— Ну я вообще никак не реагировал на это. Ну я это не комментировал. Думаю, они сами между собой разберутся. Они, как я понял, друг за друга, что-то знают. Пусть общаются, пусть разбираются. Единственное, меньшее, чего я хотел бы, это лезть в их кухню. Это меня не притягивает. Пусть сами разбираются между собой.

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ О ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА

— Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с Кларенсом Зеедорфом. Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. У нас еще идет работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства. Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты.

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ О ПОЕДИНКЕ ХАСБИКА И АБДУРОЗИКА

— С Хасбиком, давайте, чтобы люди поняли вообще, какая ситуация. Хасбик в Хушете живёт. У нас Сайгит, Ислам, Гаджи… Он сосед тех наших ребят, которые в Хушете живут. Оттуда с ним познакомились. До того, как он стал звездой. У нас очень хорошие отношения. И когда у нас какие-то мероприятия, бои, мы приглашаем его, чтобы дома не сидел, развеялся. Привозим в Москву. Болельщики тоже хотят его видеть, он интересный ведь персонаж. Насчёт боя, я даже не знаю. Никогда не спрашивал об этом его. Это вообще ненужная тема, зачем ему с кем-то драться? Все хотят хайповать, вот он будет драться с этим, с тем. Хайповая тема — просмотры, лайки. В зале он бывает постоянно у нас. Много друзей у него. А так, я не хочу, чтобы он дрался, выходил с Абдурозиком в октагон. Они сейчас на сильном хайпе оба. Если они будут дружить, какие-то совместные проекты делать, я думаю, они большую пользу могут принести. Один бизнесмен, я имени его не знаю, выплатил им то ли по миллиону, то ли один миллион на двоих, чтобы они не дрались. Он так увидел, что идёт раскрутка этого боя, вышел на них и сделал это пожертвование. И взял с них слово, что этого боя не будет. Такая информация тоже есть. Я бы тоже не хотел, чтобы они дрались.

Источник фото: FITROO

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ О ПОДПИСАНИИ В СВОЮ ЛИГУ ТОНИ ФЕРГЮСОНА

— Всё возможно, мы открыты ко всему. Через два дня ближе к пресс-конференции будет ответ. И, скорее всего, Кевина Ли подпишем, потому что мы близки к подписанию, но пока это неофициально. Почему бы и нет? Но эти люди делали себя на протяжении всей карьеры. У них больше 10 боёв в UFC, бывшие чемпионы UFC. Да, скажем, это не Ислам Махачев, подписать человека на такой серии, но тоже неплохо. Барао, Ли, Рашад Эванс, так что я думаю, это правильная политика.