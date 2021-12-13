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«У Оливейры нет вольной борьбы». Большое интервью Ислама Махачева

Топовый легковес UFC Ислам Махачев дал эксклюзивное интервью для «Советского спорта», в котором рассказал о своей подготовке, эмоциях от поражения Дастина Порье и многом другом.
«У Оливейры нет вольной борьбы». Большое интервью Ислама Махачева
13 декабря 2021 21:15
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Ислама Махачева

— Какие выводы ты сделал после просмотра поединка Чарльза Оливейры и Дастина Порье?
— Вчера я посмотрел этот бой и чуть удивился, если честно. Порье просто «приехал» или закончил, плохо подготовился, думал, что сможет контролировать его в стойке. Его ошибка, когда Чарльз держал его руку, он сделал какой-то кувырок, я очень этому удивился, не понял его действий. Получается, что он просто не знал, что ему делать.

— Ты был лучшего мнения о его борьбе?
— Да, я думал, что он покажет себя с лучшей стороны.

Твое мнение о тейкдауне Оливейры? Он сможет угрожать тебе переводом в партер?
 Честно говоря, судя по этому бою, я не думаю, что он сможет это сделать. Посмотри на его попытки, он проходит в две ноги и пытается забрать спину. Он пытается навязать, чтобы соперник ушел вперед, тогда он окажется за спиной. Я думаю, что со мной так не получится.

— Тебе не кажется, что он меньше тебя и слабее физически?
— Не скажу, что он меньше. Но мне кажется, что физически я сильнее. В навыках, я же вижу, он грэпплер, но у него нет вольной борьбы. В UFC есть много грэпплеров, которые не умеет осуществлять перевод в партер. Я дрался с Дэйви Рамосом, он тоже очень хороший грэпплер, но у него нет борьбы, он не мог меня свалить.

— Ты очень много тренировался в США, приехал туда с базой борьбы, ты что-то подчеркнул работая с американскими борцами?
— Да, очень много. Каждый вторник мы были на борцовкой тренировке у Даниэля Кормье. Он показывал нам борьбу адаптированную под ММА. Мы много работали у сетки. Многим кажется, что это такая маленькая вещь, но она решает очень много. Как правильно поставить голову или взять захват — такими моментами я пополнил свой арсенал.

— Ты считаешь, что Джастин Гейджи уступит Чарльзу Оливейре?
— Я не знаю, пятьдесят на пятьдесят. До этого боя, я считал, что Гейджи победит. Шансы примерно равные. Но, может быть, я немного склоняюсь в сторону Оливейры. Он сможет повалить Гейджи, а его партер мы все видели. Джастин очень хорошо бьет, а как удар держит Оливейра? Я не знаю, но в бою с Порье он шатался пару раз, а каждый удар Гейджи может стать последним.

— Твой бой с Дариушем точно будет претендентский?
 Да, его победитель выйдет на титул.

— Тебе интереснее сразиться с Гейджи или Оливейрой?
— Знаешь, я склоняюсь к Оливейре. Он идет на хорошей победной серии, победил многих известных бойцов. Про Гейджи скажут, что у него нет борьбы, он удобней, то про Чарльза так никто не скажет. С Оливейрой можно проверить полный набор навыков.

— Почему ты не медиен?
— У меня свой стиль жизни. Я живу, отдыхаю, путешествую, тренируюсь. Я не хочу зацикливаться на одном, кого-то оскорблять, у меня все по-другому. Я люблю активный образ жизни, хочу проводить время и вне тренировок. Мне нравится кататься на байках, занимаюсь этим год, катаюсь в горах, в Дагестане очень красивые горы, нужно очень много времени, чтобы подняться на них, а на мотоцикле это сделать гораздо проще. Это сильный вид спорта, в котором очень задействованы руки. Захваты становятся очень крепкими.

— Где будет проходить подготовка к бою?
— В Дагестане, я уже ее начал. После интервью я хочу успеть провести тренировку. Я должен пойти в зал. До середины января буду дома, а потом полечу в США.

источник: «Советский спорт»
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