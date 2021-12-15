У Чимаева появился соперник? Висенте Луке готов разобрать шведского проспекта

Кто такой Висенте Луке

Висенте Луке — бразильский боец, занимающий четвертую строчку рейтинга полусредневесов UFC.

Висенте Луке: «Он отлично проявил себя в боях, вокруг него большой хайп. Выглядит очень сильным парнем, который финиширует всех соперников. Я понимаю, что нужно UFC. Они хотят организовать ему большой бой. Многие спрашивают меня о поединке с Хамзатом. Я здесь, и если он назовет мое имя, а я не слышал, чтобы он его упоминал, и UFC пришлет мне контракт, я подпишу его. Думаю, это будет отличный и захватывающий бой. Хамзат – настоящий зверь. Он идет вперед и каждую секунду пытается прикончить соперника. Это не сильно отличается от того, что делаю я. Так что это определенно будет хороший бой.»

Источник фото: Instagram Vicente Luque

С таким уровнем оппозиции Хамзат Чимаев еще не сталкивался. Висенте Луке идет на серии из четырех побед к ряду. Бразилец обладает тяжелым ударом и хорош в борьбе. Этот бой может стать для Чимаева самой серьезной проверкой способностей. В последних двух боях Луке провел сабмишены Майклу Кьезе и Тайрону Вудли. Остается ждать решения UFC, подписания контракта с обеих сторон и назначения даты поединка. Нет сомнений, что Чимаев примет вызов. Победа над четвертым номером рейтинга полусредневесов UFC серьезно поднимет позиции Хамзата, а поражение может продемонстрировать его реальный уровень.

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Хамзат Чимаев в последнем бою победил Ли Джинлианга, которого «задушил» в первом раунде. На его счету десять побед и ни одного поражения.

Висенте Луке в последнем бою провел сабмишен Майклу Кьесе. В его статистике двадцать одна победа и семь поражений.