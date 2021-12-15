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Конор хочет драться за титул. Почему боя не будет? Кто следующий для звезды мирового ММА?

Конор Макгрегор продолжает удивлять громкими заявлениями. «Советский спорт» взял на себя функции матчмейкеров UFС и составил наиболее реальный список его потенциальных противников.
Конор хочет драться за титул. Почему боя не будет? Кто следующий для звезды мирового ММА?
15 декабря 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Конор Макгрегор обратился к UFC с просьбой, а скорее требованием, о поединке с действующим чемпионом организации Чарльзом Оливейрой.

«Так когда я буду драться с Оливейрой? Ирландия против Бразилии 2», - написал ирландец в «Твиттере», очевидно, обращаясь к руководству UFC.

Сложно сказать, шутка это или нет, но жестче всех отреагировал бывший менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз:

«Мактаппер, тебе нужно усадить свою задницу на место. Может, в этом случае когда-нибудь получишь шанс подраться в Eagle FC».

КТО СЛЕДУЮЩИЙ ДЛЯ КОНОРА МАКГРЕГОРА

ДАСТИН ПОРЬЕ

Четвертый поединок Конора и Дастина снова кажется актуальным. Порье не отличался мотивацией в поединке с Оливейрой. Есть вероятность, что Макгрегор сможет успешно его реваншировать. На счету Дастина двадцать восемь побед и семь поражений.

Источник фото: Instagram Дастина Порье

ТОНИ ФЕРГЮСОН

Великолепный вариант для Конора и всех нас. Оба идут на серии из нескольких поражений. Победа в бою может вернуть позиции в рейтинге или окончательно завершить карьеру проигравшего. В активе Фергюсона двадцать восемь побед при шести поражениях.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ДЭН ХУКЕР

Очень интересный вариант для Конора Макгрегора. Он может нокаутировать Хукера в самом начале раунда, а потом заявить, что финишировал его быстрее Ислама Махачева. На счету Хукера двадцать одна победа и одиннадцать поражений

Источник фото: Instagram Дэна Хукера

Конор Макгрегор в последнем бою уступил Дастину Порье техническим нокаутом. В его рекорде двадцать две победы и шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
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