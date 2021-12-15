Кто следующий соперник Джулианны Пеньи?

РЕВАНШ С АМАНДОЙ НУНЬЕС

Бывшая чемпионка UFC Нуньес – наиболее логичный вариант. UFC любит давать своим чемпионам немедленный реванш, но Аманда может не быть готова к бою в назначенный период. Скорее всего, она переживает непростые времена. Возможно, ей нужен соперник полегче, который позволит вернуть былую уверенность.

Источник фото: Instagram Аманды Нуньес

ХОЛЛИ ХОЛМ

Холм снова рвется в бой за титул, и поединок с Джулианой Пеньей может стать отличной возможностью вернуть утраченный трофей. Холли владеет великолепной боксерской техникой, не самый уверенный партер и очень неплохую защиту от проходов в ноги. Американка обладает огромным бойцовским опытом. На ее счету четырнадцать побед и пять поражений.

Источник фото: Instagram Холли Холм

ИРЕН АЛДАНА

Очень маловероятно, что Алдана получит шанс на титульный бой. В прошлом поединке она победила Яну Куницкую техническим нокаутом, но перед этим уступила Холли Холм. Если говорить откровенно, на чемпионку она не тянет, но при определенном раскладе может получить шанс. В актвие Ирен тринадцать побед при шести поражениях.

Источник фото: Instagram Ирен Алданы

КЕТЛИН ВИЕЙРА

После победы над Мишей Тейт Виейра занимает пятую строчку рейтинга UFC в женском легчайшем весе. А учитывая неразбериху с претендентками, вполне может претендовать на бой с Пеньей. В активе Виейры двенадцать побед и два поражения.