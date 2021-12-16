ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Опасный нокаутер поднимается в рейтинге. Кто следующий для Шона О’Мэлли?

Американский нокаутер Шон О’Мэлли занял тринадцатую строчку рейтинга легчайшего веса UFC. Мы составили список его потенциальных противников.
Опасный нокаутер поднимается в рейтинге. Кто следующий для Шона О’Мэлли?
16 декабря 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

МАРЛОН ВЕРА

Эквадорец Марлон Вера может стать очередной настоящей проверкой для восходящей звезды ММА. Он идет на серии из двух побед и является настоящим универсалом. Легко не будет точно. Особенно, если учитывать, что Вера нанес Шону единственное поражение, победив его техническим нокаутом в первом раунде год назад. На счету Марлона Вера девятнадцать побед и семь поражений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Marlon Chito Vera 🇪🇨 (@chitoveraufc)

ДОМИНИК КРУЗ

Бой с американцем Домиником Крузом станет не менее серьезным испытанием. Он победил в двух последних поединках и намерен вернуть утраченные позиции. В его активе двадцать четыре победы при трех поражениях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dominick Cruz (@dominickcruz)

МАРЛОН МОРАЕС

Бразильский спортсмен Марлон Мораес потерпел три поражения кряду и близок к увольнению из UFC. Возможно, что Шон О’Мэлли завершит его эпопею в лучшем промоушене мира. На счету бразильца двадцать четыре победы и девять поражений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Magic Marlon Moraes (@mmarlonmoraes)

ФРЭНКИ ЭДГАР

А почему бы и нет? Шон О’Мэлли стремится к серьезным боям, а поединок с Эдгаром –великолепный шанс. Да, Фрэнки идет на серии из двух поражений, но проиграл он топовым соперникам. В его активе двадцать четыре победы и десять поражений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Frankie Edgar (@frankieedgar)

Шон О’Мэлли утверждает, что он будущий чемпион UFC в легчайшем весе, все предпосылки к этому есть, а его ударной технике может позавидовать боец любой весовой категории, он медиен и может рассчитывать на самые высокие достижения.

Американец идет на серии из трех побед подряд. Очевидно, что для активного движения вперед ему нужно закрыть поражение. Его бой с Марлоном Верой выглядит наиболее предпочтительным и ожидаемым для всего ММА-сообщества.

В последнем бою Шон О’Мэлли нокаутировал Раулиана Пайву в первом раунде. В его рекорде пятнадцать побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алексей Жамнов - о матче с Канадой: Были провалы что во втором периоде, что в третьемРоссийские гандболистки сыграют с Норвегией в четвертьфинале ЧМКогда ждать новый Nissan Pathfinder в России?"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramСтримерша Kika покончила с собойГуберниев назвал Степанову радисткой Кэт. Лыжница жестко ответила
«Наша советская форма напомнила детство». Жамнов — о победе над Канадой
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу (4:3) над канадцами в стартовом матче Кубка Первого канала.
Победили, но в олимпийских перспективах не убедили. Послесловие к хоккею Россия — Канада
Стартовый матч сборной России на Кубке Первого канала против канадцев (4:3) оставил двоякие впечатления.
На груди «СССР», на табло — 4:3! Как Россия начала Кубок Первого канала с победы над Канадой
В первом матче Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной России наши хоккеисты взяли верх над канадцами - 4:3.
«Был саботаж игроков, а тренера загнали в невыносимые условия». Червиченко — об уходе Витории из «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением об увольнении Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
По заветам Заремы… Как «Спартак» уволил Руя Виторию
Среда 15 декабря прошла в ожидании новостей из «Спартака», где к вечеру все-таки объявили об ожидаемой всеми отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.
Как толстели звезды мирового футбола
Марадона уменьшал желудок хирургией, Роналдо обижался, а про Роналдиньо шутили, что он переборщил с рекламой чипсов... «Плеймейкер» вспоминает истории футболистов, для которых лишний вес стал проблемой. А заодно обратился за комментариями к врачу-эксперту.
Шахматный Трианон. Как из Дубова за помощь Карлсену против Непомнящего сделали изменника родины
После матча на первенство мира, в котором Магнус Карлсен разгромил Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5, все обсуждают не норвежского чемпиона и нашего претендента, а другого российского гроссмейстера Даниила Дубова.
От Павла Буре до Ивана Урганта: названы «Герои Хоккея» 2021 года!
14 декабря состоялось вручение национальной премии «Герои Хоккея», учредителями которой выступают ФХР и ее официальный партнер букмекерская компания «Лига Ставок». Церемония прошла уже четвертый раз. Впервые она состоялась в 2018 году, а сейчас была приурочена к Кубку Первого канала.
У Соболева появился конкурент-дельфин, Гинер попросил за Виторию, а Аршавин «реально не в курсе». Обзор мемов
В традиционной подборке лучших мемов последних дней подводим итоги осенней части сезона в РПЛ, прощаемся с Виторией и выясняем у Аршавина, что пошло не так на жеребьевке Лиги чемпионов.
Косторная сломала руку — и их осталось пятеро… Рейтинг олимпийского сезона #4
Действующая чемпионка Европы и Гран-при Алена Косторная из-за травмы не сможет выступить на чемпионате России, который пройдет с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге. Таким образом, эта фигуристка теряет последние шансы отобраться в олимпийскую сборную.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика