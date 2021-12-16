Опасный нокаутер поднимается в рейтинге. Кто следующий для Шона О’Мэлли?

МАРЛОН ВЕРА

Эквадорец Марлон Вера может стать очередной настоящей проверкой для восходящей звезды ММА. Он идет на серии из двух побед и является настоящим универсалом. Легко не будет точно. Особенно, если учитывать, что Вера нанес Шону единственное поражение, победив его техническим нокаутом в первом раунде год назад. На счету Марлона Вера девятнадцать побед и семь поражений.

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ДОМИНИК КРУЗ

Бой с американцем Домиником Крузом станет не менее серьезным испытанием. Он победил в двух последних поединках и намерен вернуть утраченные позиции. В его активе двадцать четыре победы при трех поражениях.

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МАРЛОН МОРАЕС

Бразильский спортсмен Марлон Мораес потерпел три поражения кряду и близок к увольнению из UFC. Возможно, что Шон О’Мэлли завершит его эпопею в лучшем промоушене мира. На счету бразильца двадцать четыре победы и девять поражений.

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ФРЭНКИ ЭДГАР

А почему бы и нет? Шон О’Мэлли стремится к серьезным боям, а поединок с Эдгаром –великолепный шанс. Да, Фрэнки идет на серии из двух поражений, но проиграл он топовым соперникам. В его активе двадцать четыре победы и десять поражений.

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Шон О’Мэлли утверждает, что он будущий чемпион UFC в легчайшем весе, все предпосылки к этому есть, а его ударной технике может позавидовать боец любой весовой категории, он медиен и может рассчитывать на самые высокие достижения.

Американец идет на серии из трех побед подряд. Очевидно, что для активного движения вперед ему нужно закрыть поражение. Его бой с Марлоном Верой выглядит наиболее предпочтительным и ожидаемым для всего ММА-сообщества.

В последнем бою Шон О’Мэлли нокаутировал Раулиана Пайву в первом раунде. В его рекорде пятнадцать побед и одно поражение.