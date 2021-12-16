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Столкновение в тяжелом весе. Льюис против Дакаса. Где смотреть UFC Fight Night 199

19 декабря в США состоится UFC Fight Night 199, в главном бою которого сойдутся Деррик Льюис и Крис Дакас.
Столкновение в тяжелом весе. Льюис против Дакаса. Где смотреть UFC Fight Night 199
16 декабря 2021 08:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

КАРД ТУРНИРА

  • Главный бой вечера, тяжелый вес: Деррик Льюис – Крис Дакас;
  • Со-главное событие, полусредний вес: Стивен Томпсон – Белал Мухаммад;
  • Женский минимальный вес: Аманда Лемос – Анджела Хилл;
  • Легчайший вес: Рафаэль Ассунсао – Рики Саймон;
  • Легкий вес: Диего Феррейра – Матеуш Гамрот;
  • Полулегкий вес: Каб Свонсон – Даррен Элкинс;
  • Средний вес: Джеральд Мершарт – Дастин Стольцфус;
  • Легчайший вес: Раони Барселос – Виктор Генри;
  • Тяжелый вес: Джастин Тафа – Харри Хансакер;
  • Женский наилегчайший вес: Мелисса Гатто – Сиджара Юбэнкс;
  • Полулегкий вес: Чарльз Жорден – Андре Эвелл;
  • Женский полулегкий вес: Мэйси Чиассон – Ракель Пеннингтон;
  • Тяжелый вес: Джош Парисян – Дон’Тэйл Майес;
  • Легкий вес: Джордан Лавитт – Мэтт Сейлес.
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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

ДАКАС ПРОТИВ ЛЮИСА

Нас ожидает противостояние двух конкретных нокаутеров, которые постараются решить все вопросы на первых секундах боя. Прогнозы, в этот раз, мы делать не станем, но очевидно лишь одно – будет нокаут.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Предварительные поединки турнира UFC Fight Night 199 стартуют в ноль часов по московскому времени, основой кард начнется в районе трех часов ночи по Москве. Полная запись турнира будет доступна на UFC Fight Pass по платной подписке.

Прямой эфир турнира можно посмотреть на телеканале UFC TV, на сервисах Wink и more.tv по платной подписке.

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ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Украина — Setanta Sports
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom

источник: «Советский спорт»
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