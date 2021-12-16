Столкновение в тяжелом весе. Льюис против Дакаса. Где смотреть UFC Fight Night 199

КАРД ТУРНИРА

Главный бой вечера, тяжелый вес: Деррик Льюис – Крис Дакас;

Деррик Льюис – Крис Дакас; Со-главное событие, полусредний вес: Стивен Томпсон – Белал Мухаммад;

Стивен Томпсон – Белал Мухаммад; Женский минимальный вес: Аманда Лемос – Анджела Хилл;

Аманда Лемос – Анджела Хилл; Легчайший вес: Рафаэль Ассунсао – Рики Саймон;

Рафаэль Ассунсао – Рики Саймон; Легкий вес: Диего Феррейра – Матеуш Гамрот;

Диего Феррейра – Матеуш Гамрот; Полулегкий вес: Каб Свонсон – Даррен Элкинс;

Каб Свонсон – Даррен Элкинс; Средний вес: Джеральд Мершарт – Дастин Стольцфус;

Джеральд Мершарт – Дастин Стольцфус; Легчайший вес: Раони Барселос – Виктор Генри;

Раони Барселос – Виктор Генри; Тяжелый вес: Джастин Тафа – Харри Хансакер;

Джастин Тафа – Харри Хансакер; Женский наилегчайший вес: Мелисса Гатто – Сиджара Юбэнкс;

Мелисса Гатто – Сиджара Юбэнкс; Полулегкий вес: Чарльз Жорден – Андре Эвелл;

Чарльз Жорден – Андре Эвелл; Женский полулегкий вес: Мэйси Чиассон – Ракель Пеннингтон;

Мэйси Чиассон – Ракель Пеннингтон; Тяжелый вес: Джош Парисян – Дон’Тэйл Майес;

Джош Парисян – Дон’Тэйл Майес; Легкий вес: Джордан Лавитт – Мэтт Сейлес.

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ДАКАС ПРОТИВ ЛЮИСА

Нас ожидает противостояние двух конкретных нокаутеров, которые постараются решить все вопросы на первых секундах боя. Прогнозы, в этот раз, мы делать не станем, но очевидно лишь одно – будет нокаут.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Предварительные поединки турнира UFC Fight Night 199 стартуют в ноль часов по московскому времени, основой кард начнется в районе трех часов ночи по Москве. Полная запись турнира будет доступна на UFC Fight Pass по платной подписке.

Прямой эфир турнира можно посмотреть на телеканале UFC TV, на сервисах Wink и more.tv по платной подписке.

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ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Украина — Setanta Sports

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom