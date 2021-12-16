Столкновение в тяжелом весе. Льюис против Дакаса. Где смотреть UFC Fight Night 199

КАРД ТУРНИРА
- Главный бой вечера, тяжелый вес: Деррик Льюис – Крис Дакас;
- Со-главное событие, полусредний вес: Стивен Томпсон – Белал Мухаммад;
- Женский минимальный вес: Аманда Лемос – Анджела Хилл;
- Легчайший вес: Рафаэль Ассунсао – Рики Саймон;
- Легкий вес: Диего Феррейра – Матеуш Гамрот;
- Полулегкий вес: Каб Свонсон – Даррен Элкинс;
- Средний вес: Джеральд Мершарт – Дастин Стольцфус;
- Легчайший вес: Раони Барселос – Виктор Генри;
- Тяжелый вес: Джастин Тафа – Харри Хансакер;
- Женский наилегчайший вес: Мелисса Гатто – Сиджара Юбэнкс;
- Полулегкий вес: Чарльз Жорден – Андре Эвелл;
- Женский полулегкий вес: Мэйси Чиассон – Ракель Пеннингтон;
- Тяжелый вес: Джош Парисян – Дон’Тэйл Майес;
- Легкий вес: Джордан Лавитт – Мэтт Сейлес.
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ДАКАС ПРОТИВ ЛЮИСА
Нас ожидает противостояние двух конкретных нокаутеров, которые постараются решить все вопросы на первых секундах боя. Прогнозы, в этот раз, мы делать не станем, но очевидно лишь одно – будет нокаут.
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ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР
Предварительные поединки турнира UFC Fight Night 199 стартуют в ноль часов по московскому времени, основой кард начнется в районе трех часов ночи по Москве. Полная запись турнира будет доступна на UFC Fight Pass по платной подписке.
Прямой эфир турнира можно посмотреть на телеканале UFC TV, на сервисах Wink и more.tv по платной подписке.
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ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Украина — Setanta Sports
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom