ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Багов против Кошкина. Где смотреть турнир АСА 134

11 декабря в Краснодаре состоится турнир АСА 134, в главном бою которого встретится Али Багов и Андрей Кошкин.
Багов против Кошкина. Где смотреть турнир АСА 134
16 декабря 2021 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram ACA MMA

ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНОГО

В главном поединке вечера нас ждет противостояние яркого ударника Андрея Кошкина и базового борца Али Багова. В со-главном поединке непобежденный проспект Ислам Омаров проведет бой против Джихада Юнусова. В рамках турнира нас ждет поединок Артема Дамковского, который сразится с Венером Галиевым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

КОШКИН ПРОТИВ БАГОВА

Классическое противостояние борца и ударника, которое не оставит равнодушным ни одного фаната ММА. Сможет ли Андрей Кошкин оставаться в стойке и нокаутировать Али Багова? Или Али Багов «задушит» Андрея Кошкина, оформив очередной сабмишен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

ЮНУСОВ ПРОТИВ ОМАРОВА

Ислам Омаров – чемпион России по любительскому ММА, а это значит, что он имеет колоссальный опыт за плечами. Оба бойца станут друг для друга серьезным испытанием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

ГАЛИЕВ ПРОТИВ ДАМКОВСКОГО

Два невероятно результативных ударника, которые могут нокаутировать друг друга в любую секунду. Это будет настоящее зрелище.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @aca_mma_polska

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Прямая трансляция основного карда турнира будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Боец», прямой эфир начнется в 20:55 по московскому времени.

Прямой эфир всего турнира можно посмотреть на официальном сайте промоушена по платной подписке.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Звезда американского тенниса призвала навсегда запретить России и Китаю принимать ОлимпиадыКубок африканских наций находится под угрозой срываКанадец Джон Таварес беспокоится по поводу изоляции перед Олимпиадой"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramГуберниев назвал Степанову радисткой Кэт. Лыжница жестко ответилаГенич: Сомневаюсь, что решение Зенита по поводу Семака правильное
Гнался за Гретцки, а догнал Андрейчука! Как Овечкину покорился еще один рекорд НХЛ (видео)
751-я шайба Александра Овечкина в НХЛ и результативный пас помогли «Вашингтону» уйти от поражения в основное время в выездном матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:4 ОТ).
«Наша советская форма напомнила детство». Жамнов — о победе над Канадой
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу (4:3) над канадцами в стартовом матче Кубка Первого канала.
Победили, но в олимпийских перспективах не убедили. Послесловие к хоккею Россия — Канада
Стартовый матч сборной России на Кубке Первого канала против канадцев (4:3) оставил двоякие впечатления.
На груди «СССР», на табло — 4:3! Как Россия начала Кубок Первого канала с победы над Канадой
В первом матче Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной России наши хоккеисты взяли верх над канадцами - 4:3.
«Был саботаж игроков, а тренера загнали в невыносимые условия». Червиченко — об уходе Витории из «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением об увольнении Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
По заветам Заремы… Как «Спартак» уволил Руя Виторию
Среда 15 декабря прошла в ожидании новостей из «Спартака», где к вечеру все-таки объявили об ожидаемой всеми отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.
Как толстели звезды мирового футбола
Марадона уменьшал желудок хирургией, Роналдо обижался, а про Роналдиньо шутили, что он переборщил с рекламой чипсов... «Плеймейкер» вспоминает истории футболистов, для которых лишний вес стал проблемой. А заодно обратился за комментариями к врачу-эксперту.
Шахматный Трианон. Как из Дубова за помощь Карлсену против Непомнящего сделали изменника родины
После матча на первенство мира, в котором Магнус Карлсен разгромил Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5, все обсуждают не норвежского чемпиона и нашего претендента, а другого российского гроссмейстера Даниила Дубова.
От Павла Буре до Ивана Урганта: названы «Герои Хоккея» 2021 года!
14 декабря состоялось вручение национальной премии «Герои Хоккея», учредителями которой выступают ФХР и ее официальный партнер букмекерская компания «Лига Ставок». Церемония прошла уже четвертый раз. Впервые она состоялась в 2018 году, а сейчас была приурочена к Кубку Первого канала.
У Соболева появился конкурент-дельфин, Гинер попросил за Виторию, а Аршавин «реально не в курсе». Обзор мемов
В традиционной подборке лучших мемов последних дней подводим итоги осенней части сезона в РПЛ, прощаемся с Виторией и выясняем у Аршавина, что пошло не так на жеребьевке Лиги чемпионов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика