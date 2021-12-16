Багов против Кошкина. Где смотреть турнир АСА 134

ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНОГО

В главном поединке вечера нас ждет противостояние яркого ударника Андрея Кошкина и базового борца Али Багова. В со-главном поединке непобежденный проспект Ислам Омаров проведет бой против Джихада Юнусова. В рамках турнира нас ждет поединок Артема Дамковского, который сразится с Венером Галиевым.

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КОШКИН ПРОТИВ БАГОВА

Классическое противостояние борца и ударника, которое не оставит равнодушным ни одного фаната ММА. Сможет ли Андрей Кошкин оставаться в стойке и нокаутировать Али Багова? Или Али Багов «задушит» Андрея Кошкина, оформив очередной сабмишен.

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ЮНУСОВ ПРОТИВ ОМАРОВА

Ислам Омаров – чемпион России по любительскому ММА, а это значит, что он имеет колоссальный опыт за плечами. Оба бойца станут друг для друга серьезным испытанием.

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ГАЛИЕВ ПРОТИВ ДАМКОВСКОГО

Два невероятно результативных ударника, которые могут нокаутировать друг друга в любую секунду. Это будет настоящее зрелище.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Прямая трансляция основного карда турнира будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Боец», прямой эфир начнется в 20:55 по московскому времени.

Прямой эфир всего турнира можно посмотреть на официальном сайте промоушена по платной подписке.