Eagle FC покоряет США. Перспективы промоушена Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов: «Мы планируем провести в Майами 7-8 событий в год, это не говоря о событиях в других точках планеты – в России, странах бывшего СССР. Не хотелось бы спешить, но следующий год будет очень продуктивным. С 2023 года мы хотим проводить по два события в месяц».

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До Eagle FC в США проводил турниры Вадим Финкельштейн, со своим М-1 Global, но особого успеха достичь не смог. Вадим столкнулся с серьезными маркетинговыми проблемами, вложил уйму денег, а результата не получил.

Почему удастся Хабибу

Хабиб Нурмагомедов – это сам себе реклама. Один его пост в инстаграм и миллионная аудитория будет в курсе турнира и любого события.

Хабиб Нурмагомедов: «Конечно, мы должны подписывать бойцов с громкими именами, чтобы привлечь внимание. И сейчас у нас 7-8 очень громких имён. Но мне бы также хотелось, чтобы у нас появились очень талантливые ребята. В конце января у нас уже будут хорошие молодые бойцы, вы об этом узнаете. Это ребята 23-25 лет, звери с разных концов мира. Такова цель – воспитать бойцов-чемпионов на нашей платформе».

Eagle FC – планирует подписать бойцов, которые известны американской публике. Это экс-боец UFC Кевин Ли, который стал частью промоушена.

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А еще организация работает над подписанием экс-бойца UFC Джуниора Дос Сантоса.

Хабиб Нурмагомедов: «Да, мы уже пригласили его. Мы хотим его подписать и работаем над этим. Он один из лучших ударников в истории UFC, бывший чемпион тяжелого веса. Джуниор — настоящая легенда этого спорта. Мы хотим работать с ним не только в рамках ММА, но и организовать ему бой по боксу».

У Хабиба есть очень весомый козырь. Он достраивает собственную арену, а это значит, что проблем с площадкой у него не будет.

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Cергей Харитонов

Российский боец ММА, который хорошо известен американской публике, именно он возглавит первый турнир на территории США, а его соперником станет Тайрон Спонг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EAGLE FIGHTING CHAMPIONSHIP (@eaglefcmma)

Очень хочется верить, что мы наблюдаем рождение настоящего топового промоушена.