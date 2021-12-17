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Благородный вызов Аскара Аскарова. Что это и чего ожидать от такого боя?

Топовый боец UFC Аскар Аскаров, который расположился на второй строчке рейтинга наилегчайшего веса вызвал на бой Каю Кара-Франсу, занимающего шестую строчку. Что это значит и чего ожидать от подобного поединка
Благородный вызов Аскара Аскарова. Что это и чего ожидать от такого боя?
17 декабря 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальное сообщество UFC "Вконтакте"

Россиянин Аскар Аскаров сделал заявление: «Кай Кара-Франс, я хочу дать тебе возможность подраться в претендентском бою. Я второй номер, ты шестой. Давай проверим, способен ли кто-то из твоей страны победить кого-то из Дагестана. Мы все знаем, что случилось в предыдущий раз».

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Публикация от Askar Askarov (@askar_mma)

Аскар Аскаров рвется в бой и готов подождать с титульным поединком.

Аскар Аскаров: «Мой брат Хабиб провел девять боев, прежде чем подрался за пояс. Я готов биться с любым».

Кто такой Кай Кара-Франс

Кай Кара Франс – это боец из Новой Зеландии, он является ярким нокаутером, но в его борьбе имеются определенные пробелы, она у него есть, но не на уровне Аскарова. Но наш соотечественник собирается ему в этом помочь. Разумеется, что после своей победы над ним.

Аскар Аскаров: «Я знаю, что твой тренер не может научить вас бороться. Приезжай в Дагестан, после того, как я побью тебя, и захвати своего братишку Хукера, чтобы научиться».


Официальное сообщество UFC "Вконтакте"

Аскар Аскаров

Как видите, у нас получается очень занимательная история.

Ожидания от боя

Очень сомнительно, что Каи Кара-Франс сможет остановить россиянина. Аскаров выглядит предпочтительнее на всех этажах, он быстрее и легче двигается. Про борьбу говорить не будем, с ней и так все ясно, Аскар на голову выше своего потенциального оппонента. Ждем ответа от руководства UFC.

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Публикация от Kai «Dontblink» Kara France (@kaikarafrance)

Каи Кара-Франс в последнем поединке победил Коди Гарбранта техническим нокаутом в первом раунде. На его счету двадцать три победы и восемь поражений.

Аскар Аскаров в последнем бою бою победил Джозефа Бенавидеса единогласным решением судей. В его активе тринадцать побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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