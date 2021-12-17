Встреча нокаутеров. Где смотреть бой Бетербиева и Брауна

Прогноз на бой
Артур Бетербиев — явный фаворит в бою против Маркуса Брауна. Бетербиев объединил титулы в 2019 году, победив украинца Александра Гвоздика. В этом году он провел последний свой поединок, победив Адама Дайнеса. На его счету шестнадцать побед и ни одного поражения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Маркус Браун — боксер из США, он был временным чемпионом по версии WBA, но лишился титула. На его счету двадцать четыре победы и одно поражение.
Артур Бетербиев открывается явным фаворитом. По мнению экспертов и букмекеров — он одержит очередную победу.
Где смотреть поединок
Вечер бокса, в главном бою которого Бетербиев подерется с Брауном, начнется в три часа ночи по московскому времени. Прямой эфир будет доступен на телеканале ESPN.
Многие эксперты утверждают, что американец является проходным соперником для Артура Бетербиева и победа достанется очень легко, но ринг покажет. Болеем за Артура.