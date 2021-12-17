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Встреча нокаутеров. Где смотреть бой Бетербиева и Брауна

В ночь с 17 на 18 ноября в Канаде пройдет поединок Артура Бетербиева и Маркуса Брауна. Боксеры сразятся за титулы WBC и IBF, которыми владеет россиянин
Встреча нокаутеров. Где смотреть бой Бетербиева и Брауна
17 декабря 2021 09:56
автор: Антон Купреченков
автор фото: Инстаграм Артура Бетербиева

Прогноз на бой

Артур Бетербиев — явный фаворит в бою против Маркуса Брауна. Бетербиев объединил титулы в 2019 году, победив украинца Александра Гвоздика. В этом году он провел последний свой поединок, победив Адама Дайнеса. На его счету шестнадцать побед и ни одного поражения.

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Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

Маркус Браун — боксер из США, он был временным чемпионом по версии WBA, но лишился титула. На его счету двадцать четыре победы и одно поражение.

Артур Бетербиев открывается явным фаворитом. По мнению экспертов и букмекеров — он одержит очередную победу.

Где смотреть поединок

Вечер бокса, в главном бою которого Бетербиев подерется с Брауном, начнется в три часа ночи по московскому времени. Прямой эфир будет доступен на телеканале ESPN.

Многие эксперты утверждают, что американец является проходным соперником для Артура Бетербиева и победа достанется очень легко, но ринг покажет. Болеем за Артура.

источник: «Советский спорт»
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