Встреча нокаутеров. Где смотреть бой Бетербиева и Брауна

Прогноз на бой

Артур Бетербиев — явный фаворит в бою против Маркуса Брауна. Бетербиев объединил титулы в 2019 году, победив украинца Александра Гвоздика. В этом году он провел последний свой поединок, победив Адама Дайнеса. На его счету шестнадцать побед и ни одного поражения.

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Маркус Браун — боксер из США, он был временным чемпионом по версии WBA, но лишился титула. На его счету двадцать четыре победы и одно поражение.

Артур Бетербиев открывается явным фаворитом. По мнению экспертов и букмекеров — он одержит очередную победу.

Где смотреть поединок

Вечер бокса, в главном бою которого Бетербиев подерется с Брауном, начнется в три часа ночи по московскому времени. Прямой эфир будет доступен на телеканале ESPN.

Многие эксперты утверждают, что американец является проходным соперником для Артура Бетербиева и победа достанется очень легко, но ринг покажет. Болеем за Артура.