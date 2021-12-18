Вечер нокаутов и удушений. Обзор АСА 134

УДУШЕНИЕ В ТРЕТЬЕМ РАУНДЕ
Мурат Гугов снова продемонстрировал свои борцовские навыки, он задушил Дмитрия Микуцу в третьем раунде.
ЗАКРЫЛ ПОРАЖЕНИЕ
Ибрагим Магомедов закрыл предыдущее поражение. Он ярко финишировал бразильца Феррейру.
НОКАУТ ОТ КУШАГОВА
Хусейн Кушагов вновь отправил в нокаут очередного оппонента. Бартош Лещко потерпел поражение во втором раунде.
ПОРАЖЕНИЕ БРАНДАО
Диего Брандао и Алексей Полпудников устроили настоящие побоище. Перестрелка завершилась в третьем раунде. Брандао уступил техническим нокаутом.
РАЗДЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Хусейн Халиев и Александр Бутенко показали очень равный поединок. Халиев одержал победу раздельным решением судей.
САБМИШЕН ОТ ГАЛИЕВА
Венер Галиев снова удивил. Все знают, что он прекрасный ударник, но борца он включает не часто. Он провел Артему Дамковскому ручной треугольник, а Артем не смог защититься.
ПОБЕДА ОМАРОВА
Ислам Омаров одерживает очередную победу и остается непобежденным. Джихад Юнусов проигрывает по всем статьям. Единогласное судейское решение.
БАГОВ ПОБЕЖДАЕТ КОШКИНА
Главный бой вечера дошел до судейского решения, что уже удивляет. Кошкин не нокаутировал, а Багов не смог задушить, суть такая. Победа Багова единогласным решением судей.
На турнире зафиксировано:
Нокаут – 2
Технический нокаут – 2
Сабмишен – 2
Судейских решений – 6