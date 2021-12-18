Вечер нокаутов и удушений. Обзор АСА 134

УДУШЕНИЕ В ТРЕТЬЕМ РАУНДЕ

Мурат Гугов снова продемонстрировал свои борцовские навыки, он задушил Дмитрия Микуцу в третьем раунде.

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ЗАКРЫЛ ПОРАЖЕНИЕ

Ибрагим Магомедов закрыл предыдущее поражение. Он ярко финишировал бразильца Феррейру.

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НОКАУТ ОТ КУШАГОВА

Хусейн Кушагов вновь отправил в нокаут очередного оппонента. Бартош Лещко потерпел поражение во втором раунде.

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ПОРАЖЕНИЕ БРАНДАО

Диего Брандао и Алексей Полпудников устроили настоящие побоище. Перестрелка завершилась в третьем раунде. Брандао уступил техническим нокаутом.

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РАЗДЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Хусейн Халиев и Александр Бутенко показали очень равный поединок. Халиев одержал победу раздельным решением судей.

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САБМИШЕН ОТ ГАЛИЕВА

Венер Галиев снова удивил. Все знают, что он прекрасный ударник, но борца он включает не часто. Он провел Артему Дамковскому ручной треугольник, а Артем не смог защититься.

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ПОБЕДА ОМАРОВА

Ислам Омаров одерживает очередную победу и остается непобежденным. Джихад Юнусов проигрывает по всем статьям. Единогласное судейское решение.

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БАГОВ ПОБЕЖДАЕТ КОШКИНА

Главный бой вечера дошел до судейского решения, что уже удивляет. Кошкин не нокаутировал, а Багов не смог задушить, суть такая. Победа Багова единогласным решением судей.

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На турнире зафиксировано:

Нокаут – 2

Технический нокаут – 2

Сабмишен – 2

Судейских решений – 6