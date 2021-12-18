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«Планирую драться в начале года». Гаджи Рабаданов о дате поединка и тренировочном процессе в США

Боец Bellator Гаджи Рабаданов, который представляет команду Хабиба Нурмагомедова, рассказал «Советскому спорту» об ориентировочной дате возвращения в клетку и поделился воспоминаниями о любительской карьере.
«Планирую драться в начале года». Гаджи Рабаданов о дате поединка и тренировочном процессе в США
18 декабря 2021 08:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Гаджи Рабаданова

О ВЕРОЯТНОЙ ДАТЕ ПОЕДИНКА

– Тренируюсь, работаю в щадящем режиме. После последнего турнира Bellator решил, что нужно немного восстановиться. Думаю, в начале следующего года проведу свой очередной поединок. Это будет февраль или март, ориентировочно, но следующий бой проведу в США. Соперника пока нет. За полтора месяца до боя мы с командой улетим в США, в Сан-Хосе и будем готовиться в нашем зале АКА. Начинать подготовку, как обычно, будем в Дагестане, в нашей школе имени Абдулманапа Нурмагомедова, а финальную часть проведем в АКА.

Источник фото: Instagram Гаджи Рабаданова

ОБ ОТЛИЧИЯХ ТРЕНИРОВОК В США И РОССИИ

Особо ничем не отличаются. Кардинального различия между ними нет. Я бы даже сказал, что наши ребята более трудолюбивые, чем американские спортсмены. Основная наша задача акклиматизация. Это другой континент, большая разница в часовом поясе, стараемся прилететь туда пораньше, чтобы организм привык. Не могу сказать, что там проходят сверхъественные тренировки это не так.

Источник фото: Instagram Гаджи Рабаданова

ОБ ОПЫТЕ, ПОЛУЧЕННОМ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ММА

Считаю, что победа на чемпионате мира по ММА одна из самых главных моих побед! Я прошел большой и трудный путь. Многие жизненные обстоятельства, которые я прошел на тот момент, все бои. Чемпионат мира по ММА моя самая значимая победа. Думаю, что многие молодые ребята пренебрегают любительскими соревнованиями. Считают, что сразу надо драться в профессионалах. Это большая ошибка и упущение, боец должен набраться огромного опыта, именно на любительском уровне. Вся наша старая команда, которая прошла любительскую школу, именно они наиболее успешны в профессиональном ММА.

Источник фото: Instagram Гаджи Рабаданова

Гаджи Рабаданов в последнем бою нокаутировал Даниела Кэри. На его счету шестнадцать побед и четыре поражения

источник: «Советский спорт»
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