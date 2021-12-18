Емельяненко против Тарасова по правилам ММА. Где и когда смотреть

Артем Тарасов намекнул, что планирует провести реванш с Александром Емельяненко. Хотя, при чем тут намек? Они с Александром начали раскручивать этот, прямо скажем, не очень ожидаемый реванш. Забыли добавить — реванш по правилам ММА!

Источник фото: Instagram Артема Тарасова

Александр Емельяненко не отстает и тоже публикует схожие посты в своем инстаграме. Возможно, что это совпадение!

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КОГДА И ГДЕ ОЖИДАТЬ ПОЕДИНОК

Реванш можно смело ожидать в первой половине 2022 года. Он может пройти в рамках промоушена «Наше Дело», как и в первый раз. Возможно, что этот бой выйдет на совсем иной уровень и будет организован AMC FIGHT NIGHTS.

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ЧТО ЖДАТЬ ОТ БОЯ

Все что угодно. Это может стать откровенным договорняком, Александр может сдаться в первом раунде, а может отправить Тарасова в глубокий нокаут. Вариантов очень много. Вероятность, что Александр наберет форму, решит тряхнуть стариной – практически равна нулю. Тарасов тоже не станет особо готовится.

Вообще, актуальность такого события вызывает очень большие сомнения, но у боя есть своя аудитория, говорят, что она большая. Возможно, что Александр готовится к более серьезным вызовам, а тут просто решил размяться, продышаться – это сарказм. Нам остается наблюдать за ходом развития событий и комментировать подобные поединки в социальных сетях.