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Тайрон Вудли окончательно дискредитировал себя, а Джейк Пол – далеко не боксер

Вчера Тайрон Вудли «улетел» в глубокий нокаут. Хотя, он никуда не «улетал», в России это понимают лучше, чем в США. Страсти улеглись, сегодня мы подойдем к этому вопросу с холодной головой.
Тайрон Вудли окончательно дискредитировал себя, а Джейк Пол – далеко не боксер
20 декабря 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Джейка Пола

Начнем с того, что Джейк Пол боксирует на весьма слабом уровне. На чемпионате Москвы по боксу он бы проиграл. Если быть точнее, он повторил бы судьбу Тайрона Вудли, в поединке с ним, но уже в реальном. Да, Пол занимается боксом, но все его бои – откровенная бутафория. Удивительно, что не все еще это поняли.

Отдельно поговорим о Тайроне Вудли: бывший чемпион UFC, славившийся своей ударной техникой и дравшийся с самыми сильными бойцами мира. Прошу заметить, что Вудли – не какой-то там боксер, пусть меня простят представители этого вида спорта, а высококлассный ударник, нокаутер и боец ММА, который решил заработать много денег. У Пола не было и не могло быть никаких шансов против Тайрона.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Сейчас все обсуждают, что боец UFC проиграл блогеру. Это не так. Любой специалист понимает, что тут не все чисто. Вудли очень хорошо держал удар, по нему попадали в перчатках для ММА, а его срубил блогер по правилам бокса. Смешно. Обратите внимание на удар и падение Тайрона. Он не заметил боковой удар? Выглядит фантастично.

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Публикация от Jake Paul (@jakepaul)

Немного ясности внес боец UFC Хорхе Масвидаль, который заявил:

«Послушай, мужик, черт побери, я тебе не по карману. Ты не можешь позволить себе меня и остальных бойцов, которых упомянул. Я знаю, сколько ты платишь. Ты болтаешь о больших суммах: 50 миллионов здесь, 100 миллионов там. Полная чушь. Если бы это было правдой, Мейвезер принял бы поединок с тобой. Но он не соглашается, потому что ты не приносишь такой доход. Открою тебе маленькую тайну: я дерусь либо за деньги, либо с лучшими в мире. Ты не подходишь ни туда, ни сюда. Понял? Знаю, это больно, но ты не лучший в мире и не лучший вариант по деньгам».

Источник фото: Instagram Хорхе Масвидаля

Очевидно, что Масвидаль, Макгрегор и другие бойцы не станут сдавать бои, как это сделал Вудли.

Тайрон Вудли стал посмешищем в мире единоборств, лишился своих последних фанатов, но заработал денег и показал, что готов и способен на такого рода расклады. Печально, но факт. Джейк Пол продолжит проводить бои подобного формата, но каждый его соперник будет восприниматься с еще большим сомнением, а победы вызывать улыбку.

источник: «Советский спорт»
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