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Мехди Дакаев – боец, которому пора в UFC

Чемпион Eagle FC в легком весе, представляющий Бойцовский клуб «Ахмат», давно заслуживает место в лучшем промоушене мира.
Мехди Дакаев – боец, которому пора в UFC
21 декабря 2021 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница Fight club Akhmat «ВКонтакте»

Мехди Дакаев идет на впечатляющей серии: он выиграл семь поединков подряд, убедительно победив российских топов легкого дивизиона.

ДИНИСЛАМ КАМАВОВ

Динислам Камавов – один из лучших грэпплеров в нашем ММА. Дакаев победил его два года назад, сделав это уверенно и по всем статьям.

Видео можно посмотреть тут.

ГАДЖИ РАБАДАНОВ

Гаджи Рабаданов – боец Bellator. Он уступил Дакаеву год назад. Мехди доминировал на протяжении всего поединка и одержал победу единогласным решением судей.

Видео можно посмотреть тут.

ШАРИП ЗАЙНУКОВ

Бой с Шарипом, представляющим команду Хабиба Нурмагомедова, не дошел до судейского решения. Дакаев нокаутировал Зайнукова в начале второго раунда.

Видео можно посмотреть тут.

Победная серия и имена оппонентов (а Дакаев прошел их очень уверенно) откровенно впечатляют. Очень хочется увидеть его в UFC. Есть вероятность, и довольно большая, что он там не затеряется и сможет достичь самых высоких целей.

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Публикация от Mehdi Dakaev (@mehdi_dakaev)

Eagle АС не будет спешить отпускать своего чемпиона. Но, если быть откровенными, соперников на данный момент у Дакаева там нет.

Мехди Дакаев в последнем поединке нокаутировал Шарипа Зайнукова в первом раунде. На его счету четырнадцать побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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