ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карла Эспарза вновь отправляется за титулом и проведет поединок против Роуз Намаюнас

Представители UFC официально объявили, что Карла Эспарза станет следующей претенденткой на титул в минимальной весовой категории и проведет реванш с Роуз Намаюнас, которую уже побеждала.
Карла Эспарза вновь отправляется за титулом и проведет поединок против Роуз Намаюнас
22 декабря 2021 11:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

РЕВАНШ

Роуз Намаюнас и Карла Эспарза встречались 12 декабря 2014 года. В тот день Эспарза «задушила» Намаюнас в третьем раунде. Карла находилась на пике формы и победила начинающую спортсменку, которой еще только предстояло стать чемпионкой UFC.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MMA Junkie (@mmajunkiedotcom)

РОУЗ НАМАЮНАС ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ В РЕВАНШАХ

Действующая чемпионка UFC Роуз Намаюнас очень успешно проводит реванши. Она реваншировала Джессику Андраде и успешно провела второй поединок против Вейли Жанг. С момента первого боя прошло семь лет. Намаюнас сильно набрала за это время: стала гораздо техничнее и сильнее ментально. А еще она младше Эспарзы на пять лет, что может повлиять на исход противостояния.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rose Namajunas (@rosenamajunas)

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ КАРЛЫ ЭСПАРЗЫ

Экс-чемпионка UFC лишилась титула шесть лет назад. Ее нокаутировала Йоанна Енджейчик, продемонстрировав ее слабые стороны. Карла собралась и смогла вновь вернуться на победную серию. Пять побед подряд – именно столько потребовалось Карле, чтобы получить шанс на титульный поединок. Стоит отметить, что большинство побед она одержала судейскими решениями, вызывающими некоторые вопросы у фанатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Carla (@carlaesparza1)

Есть ли изменения в технике? Да, Карла подтянула ударную технику, стала меньше бороться, но борьба остается ее сильной стороной.

РАСКЛАДЫ НА ПОЕДИНОК

Шансов у Эспарзы мало. Забороть Намаюнас, которая сама борется на очень высоком уровне, будет проблематично. Роуз выше, руки длиннее, а это значит, что Карле будет трудно подобрать нужную дистанцию. Нокаут – наиболее вероятный результат реванша. Не смотря на богатый опыт Эспарзы, маловероятно, что он спасет ситуацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Carla (@carlaesparza1)

Карла Эспарза в последнем поединке победила Сяонань Ян техническим нокаутом во втором раунде. На ее счету двадцать одна победа и шесть поражений.

Роуз Намаюнас в последнем бою победила Вейли Жанг раздельным решением судей. В ее активе четырнадцать побед и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Причина избиения фигуриста Соловьева: вскрылась правдаСтало известно, кто избил олимпийского чемпиона Дмитрия СоловьеваЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в США
«Правда» в «Атмосфере»! Фанатов олдскульного бокса ждет очередное суперзрелище
25 декабря в БКЗ «Атмосфера» состоится очередной турнир Pravda Fighting, главным событием которого станет поединок тяжеловесов Дамила Шарафутдинова и Вагаба Вагабова.
«Меня просто трясет от бешенства!» Навка и другие звезды комментируют избиение олимпийского чемпиона Соловьева
Олимпийский чемпион Сочи-2014 в танцах на льду Дмитрий Соловьев получил многочисленные травмы после нападения неизвестных в одном из заведений столицы. Инцидент произвел резонанс в мире спорта и шоу-бизнеса.
«До нас ни одна букмекерская компания в России не делала ничего подобного!» Эмма Шумова — о «Джекпоте»
В рамках акции «Джекпот» букмекерская компания «Лига Ставок» в течение 14 месяцев разыграет между своими клиентами более 400 миллионов рублей! О том, как работает уникальный проект, «Плеймейкеру» рассказала Эмма Шумова, старший менеджер отдела управления клиентскими продуктами «Лиги Ставок».
Продано 90 процентов билетов, Зубов хвалит Мичкова, матч Канада — Россия перенесли. Скоро — старт МЧМ-2022!
НХЛ останавливает регулярный чемпионат на рождественскую паузу из-за проблем с коронавирусом, а тем временем в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире вовсю идет подготовка к МЧМ-2022. Турнир стартует уже 26 декабря.
Если бы «Джекпота» не было, его надо было обязательно придумать! Как создается самый крутой букмекерский проект России
Вот уже более двух месяцев букмекерская компания «Лига Ставок» проводит акцию «Джекпот» с призовым фондом свыше 400 миллионов рублей. «Плеймейкер» заглянул за кулисы проекта, пообщавшись с теми, кто создавал, создает и будет создавать этот уникальный продукт каждый день вплоть до 17 декабря 2022 года.
«Наши гости приходят не только за выигрышем, но и за эмоциями!» Диана Гамарник — о «Джекпоте»
Уникальная акция "Джекпот", в рамках которой букмекерская компания "Лига Ставок" в течение 14 месяцев разыграет между своими клиентами более 400 миллионов рублей, стремительно набирает обороты. Внутреннюю кухню проекта "Плеймейкеру" раскрыла Диана Гамарник, начальник отдела стандартов и качества "Лиги Ставок".
«В этом проекте задействованы все — от рядовых сотрудников до президента!» Анна Привалова — о «Джекпоте»
Букмекерская компания «Лига Ставок» продолжает разыгрывать призовой фонд в размере более 400 миллионов рублей в рамках акции «Джекпот», которая продлится до 17 декабря 2022 года. Нюансы грандиозного проекта «Плеймейкеру» раскрыла Анна Привалова, и.о. начальника отдела дизайна и управления контентом «Лиги Ставок».
Черчесов троллит Карпина. За сахар, отскок от Словакии и, видимо, просто c досады
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вернулся в информационное пространство. Возглавил чемпиона Венгрии и наговорил много интересного.
Венгры презентовали Черчесова, НХЛ объявила локдаун до Рождества, Кихира не выступит на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Ковид-проблемы НХЛ русским не помеха! На три очка Капризова Гурьянов ответил двумя (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова не спасли «Миннесоту» от выездного поражения от «Далласа» (4:7), в составе которого двумя голевыми пасами отметился Денис Гурьянов. А «звезды» отомстили «дикарям» за разгром месячной давности (2:7).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика