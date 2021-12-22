Карла Эспарза вновь отправляется за титулом и проведет поединок против Роуз Намаюнас

РЕВАНШ

Роуз Намаюнас и Карла Эспарза встречались 12 декабря 2014 года. В тот день Эспарза «задушила» Намаюнас в третьем раунде. Карла находилась на пике формы и победила начинающую спортсменку, которой еще только предстояло стать чемпионкой UFC.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MMA Junkie (@mmajunkiedotcom)

РОУЗ НАМАЮНАС ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ В РЕВАНШАХ

Действующая чемпионка UFC Роуз Намаюнас очень успешно проводит реванши. Она реваншировала Джессику Андраде и успешно провела второй поединок против Вейли Жанг. С момента первого боя прошло семь лет. Намаюнас сильно набрала за это время: стала гораздо техничнее и сильнее ментально. А еще она младше Эспарзы на пять лет, что может повлиять на исход противостояния.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rose Namajunas (@rosenamajunas)

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ КАРЛЫ ЭСПАРЗЫ

Экс-чемпионка UFC лишилась титула шесть лет назад. Ее нокаутировала Йоанна Енджейчик, продемонстрировав ее слабые стороны. Карла собралась и смогла вновь вернуться на победную серию. Пять побед подряд – именно столько потребовалось Карле, чтобы получить шанс на титульный поединок. Стоит отметить, что большинство побед она одержала судейскими решениями, вызывающими некоторые вопросы у фанатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carla (@carlaesparza1)

Есть ли изменения в технике? Да, Карла подтянула ударную технику, стала меньше бороться, но борьба остается ее сильной стороной.

РАСКЛАДЫ НА ПОЕДИНОК

Шансов у Эспарзы мало. Забороть Намаюнас, которая сама борется на очень высоком уровне, будет проблематично. Роуз выше, руки длиннее, а это значит, что Карле будет трудно подобрать нужную дистанцию. Нокаут – наиболее вероятный результат реванша. Не смотря на богатый опыт Эспарзы, маловероятно, что он спасет ситуацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carla (@carlaesparza1)

Карла Эспарза в последнем поединке победила Сяонань Ян техническим нокаутом во втором раунде. На ее счету двадцать одна победа и шесть поражений.

Роуз Намаюнас в последнем бою победила Вейли Жанг раздельным решением судей. В ее активе четырнадцать побед и четыре поражения.