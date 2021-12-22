Агапова против Мороз. Конфликт, который решится в октагоне UFC

КОНФЛИКТ

Между спортсменками произошел конфликт: после ухода Марии Агаповой из зала American Top Team, в котором тренируется Марина Мороз, украинская спортсменка заявила, что Агапова употребляет наркотики, занимает деньги у одноклубников и не планирует их возвращать. Агапова все обвинения отрицала, а потом предложила решить конфликт в клетке. UFC организовал их поединок, который пройдет 22 марта на турнире UFC 272.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mariya Demonslayer Agapova (@mma.mashka)

Этот бой очень ожидаем фанатами ММА из стран бывшего СССР.

Марина Мороз – яркая спортсменка с серьезной ударной базой. Она является чемпионкой Украины по кикбоксингу и боксу. Марина предпочитает драться в стойке, но за годы тренировок подтянула партер. В ее активе пять побед, которые она одержала используя болевые и удушающие приемы. Марина идет на серии из двух побед подряд. В последнем бою победила Майру Сильву единогласным решением судей. В ее рекорде десять побед и три поражения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Агапова – спортсменка, владеющая очень универсальной базой. Мария известна качественной борьбой, грэпплинг на довольно высоком уровне, и она умеет успешно завершать поединки в партере. Плюс Агапова очень неплохо работает в стойке и имеет тяжелый удар. В последнем поединке она «задушила» Сабину Мазо в третьем раунде. На ее счету десять побед и два поражения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mariya Demonslayer Agapova (@mma.mashka)

ПРОГНОЗ

Бой точно не будет быстрым, но эмоции могут взять свое. Марии Агаповой нужно не увлекаться стойкой, а комбинировать ударную технику с борьбой, сбивать дыхание Мороз и работать на болевой или удушающий прием. Марина Мороз постарается оставаться в стойке и будет нацелена на нокаут. Ключ к ее победе именно в этом. Ее грэпплинг откровенно слабее. Высока вероятность, что поединок дойдет до судейского решения, а не завершится досрочно.