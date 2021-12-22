Гамзат и Гаджимурад Хирамагомедовы. Интервью с самыми опасными братьями российского ММА

ГАДЖИМУРАД ХИРАМАГОМЕДОВ

Эмоции после дебюта Гамзата Хирамагомедова на турнире Eagle FC

– Эмоции очень радостные, я бы сказал, победные.

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О следующем поединке

– Планирую в скором времени провести новый поединок. Сейчас решаю финансовые вопросы относительно гонорара за бой. Как только все решится, определимся с деталями, сразу «газуем». Контракт с АСА закончился, сейчас жду новый. Хочу драться там, где больше платят. Я все сделал для того, чтобы эти деньги зарабатывать. Я готов драться за титул. Хочу пояс, но финансовый вопрос стоит на первом месте.

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Отношение к поп-ММА

– Люди хайпуют, дерутся, показывают себя, оскорбляют. За хороший гонорар готов и там подраться, можно и на голых кулаках.

ГАМЗАТ ХИРАМАГОМЕДОВ

Об успешном дебюте в Eagle FC

– Эмоций никаких. Доволен, что сумел порадовать родных и близких. Все это для них.

К победам привык. Выиграл и выиграл. Воспринимаю как должное. Тот удар я не готовил, просто так получилось. Я делал свою работу.

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О бое с Александром Шлеменко

– Слышал, что он должен драться за пояс, надо его остановить. Я должен драться за титул, а не он, я больше этого заслуживаю. Мой пик только начинается, а его завершается.

Если он не согласен с моими словами, давайте драться. Сделайте этот бой. Шлеменко, я готов выйти и разделить с тобой клетку. Считаю, что лучше тебя. Когда? Готов в любое время, хоть завтра. Думай, обговаривай с руководством лиги.