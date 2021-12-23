Адамов против Ибрагимова за пояс Hardcore MMA в тяжелом весе

Обладатель Кубка России по ММА, один из лучших тяжеловесов России Хусейн Адамов, который представляет Бойцовский клуб «Ахмат», встретится с экс-бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым.

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Хусейн Адамов совмещает карьеру в поп и классическом ММА. Он идет на серии из шести побед к ряду и является одним из самых недооцененных тяжеловесов из России. Он несколько раз вызывал на бой Александра Емельяненко, но пока этот бой не планируется. Адамов провел большую любительскую карьеру и является мастером спорта России по ММА. На его счету десять побед и одно поражение.

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Хадис Ибрагимов является экс-чемпионом M-1 Global в полутяжелом весе, который продолжил свою карьеру в UFC, но там у него не пошло. он потерпел четыре поражения подряд и был уволен, а потом сфокусировался на поединках поп-ММА, одержав две победы.

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Где и когда смотреть поединок

Hardcore FC публикует свои поединки в записи. Бой Ибрагимова и Адамова будет опубликован 23 декабря на официальном канале организации в YouTube.