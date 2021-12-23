Ожидается конкретная рубка. Чикадзе против Каттара

О таком начале 2022 года можно только мечтать, UFC устраивает настоящее шоу для фанатов ММА и всех причастных. Бой ударников — это всегда очень круто.

Особенно ликуют болельщики из Грузии, Гига Чикадзе идет по лестнице идущей вверх, на вершине которой находится титул UFC в полулегком весе. Грузинский спортсмен идет на серии из девяти побед подряд, в рамках UFC он не потерпел ни одного поражения.

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Проверка Келвином Каттером станет самой тяжелой для Чикадзе, победа принесет ему право конкретно заявить о своих чемпионских амбициях.

Келвин Каттар — это очень непостоянный и своеобразный боец, который может выдать доминирующее выступление, но он может провести и откровенно слабый поединок.

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Но это не умаляет его бойцовских качеств, Каттар всегда может попасть и отправить своего оппонента в глубочайший нокаут.

Прогноз на бой

Гига Чикадзе обладает очень агрессивным стилем ведения поединка и великолепным кардио. Если быть объективным, то Келвина Катара будет очень сложно нокаутировать, но Чикадзе попытается. Оба бойца никогда не были в нокаутах, а это дополнительно подогревает интерес. Не стоит списывать Каттара со счетов, он может попасть и сделать это очень сильно. Но, скорее всего, Гига Чикадзе, если не пропустит удар, то победит судейским решением.

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Гига Чикадзе в своем последнем поединке победил Эдсона Барбозу техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету четырнадцать побед и два поражения.

Келвин Каттар в последнем бою уступил Максу Холлоуэю единогласным решением судей. В его активе двадцать две победы и пять поражений.