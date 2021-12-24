Почему Макгрегор может подраться за титул раньше Махачева?

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что не против поединка с ирландцем Конором Макгрегором:

«Май – идеальное время для такого боя. Конор лично меня вызвал на бой, предлагая устроить противостояние «Ирландия против Бразилии 2». И не только он заинтересован в этом, но и весь мир ждет этого боя. Так давайте устроим это, я готов подождать до мая. Я готов драться с ним как в легком, так и в полусреднем, среднем весе, даже без титула на кону. Пусть выберет, и я буду готов».

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Очевидно, что Чарльз Оливейра лукавит, UFC не даст ему возможности драться в других весах и проводить не титульные поединки. Он может проиграть и обесценить свое чемпионство, а промоушену такое не нужно.

Реально или нет

Учитывая претендентскую неразбериху в легком весе, этот бой может выглядеть вполне реальным. Конор Макгрегор просто подвинет остальных претендентов. Ислам Махачев будет биться с Бенеилом Дариушем, а в случае победы, сразится с Макгрегором или Оливейрой. Это звучит довольно странно, но может стать реальностью.

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Конор или Оливейра

Все скажут, что шансов у Макгрегора нет, но это не совсем так. Конор Макгрегор — это величайший боец современности, который немного охладел к боям, но, в его случае, все поправимо. Бой с Оливейрой может стать отличной мотивацией для него. Макгрегор — ударник высокого уровня, а это значит, что у него всегда есть шанс на нокаут. Бой с Оливейрой станет для него тяжелым испытанием, но, а как иначе? Если Макгрегор пройдет полноценный тренировочный лагерь, то может иметь неплохие шансы на победу и возможность вернуть потерянный титул чемпиона UFC.