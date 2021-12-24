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Нганну против Гана. Что будет с чемпионом UFC

23 января в рамках турнира UFC 270 состоится поединок за титул чемпиона организации в тяжелом весе. Действующий чемпион Фрэнсис Нганну сразится с Сирил Ганом.
Нганну против Гана. Что будет с чемпионом UFC
24 декабря 2021 07:16
автор: Антон Купреченков
автор фото: VK UFC

Контракт Фрэнсиса Нганну подошел к концу, остается провести последний поединок. Есть ли вероятность, что он покинет организацию? Да, но это слишком маловероятно. Нганну — это оппозиционер по отношению к руководству UFC, который недоволен размером своих гонораров.

«Наш чемпион в тяжёлом весе будет бороться за свой контракт. Такие вещи случаются. Иногда не всегда удаётся прийти к соглашению с людьми. Когда ты боец, ты должен осторожно выбирать тех, кто тебя представляет. Я не думаю, что у него были лучшие менеджеры. Послушайте, если ты хочешь быть с нами, мы будем рады видеть тебя. Если ты не хочешь быть с нами, нет проблем. Всё хорошо».

Президент UFC Дана Уайт

Куда может пойти Фрэнсис Нганну после UFC

Скажем так, что его ждут везде, но если быть объективными, то никто не заплатит ему больше чем в UFC. Это могут быть разовые предложения, но не более того. Скорее всего, в случае победы над Ганом, организация может предложить ему более выгодные условия.

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Публикация от Francis Ngannou (@francisngannou)

Учитывая, что Фрэнсис Нганну стремится только к самым сильным вызовам, то его место именно в UFC.

Прогноз на бой

У Фрэнсиса Нганну есть большая проблема — это его кардио, он будет драться исходя из этого и постарается завершить поединок на первых минутах или даже секундах. Сирил Ган все это очень хорошо понимает и постарается максимально сушить поединок, переводя бой в более поздние раунды, а там может случиться всякое. Если Нганну не нокаутирует своего оппонента быстро, то может столкнуться с определенными проблемами, а судейское решение может случиться не в его пользу.

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Сирил Ган в последнем своем поединке победил Деррика Льюиса техническим нокаутом в третьем раунде. В его статистике десять побед и ни одного поражения

Фрэнсис Нганну в последнем бою нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде. На его счету шестнадцать побед и три поражения.

источник: «Советский спорт»
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