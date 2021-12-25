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Хорхе Масвидаль определился со списком своих соперников

Топовый легковес UFC Хорхе Масвидаль определился с кем хочет провести следующий поединок.
Хорхе Масвидаль определился со списком своих соперников
25 декабря 2021 06:36
автор: Антон Купреченков
автор фото: VK UFC

Хорхе Масвидаль залечил свои травмы и готов к новым вызовам:

«Меня больше нет в числе травмированных бойцов, но никто так и не хочет подписывать контракт на бой. Когда вы перестанете просто называть мое имя, и решитесь поставить свою подпись, тогда мы приступим к работе. Я говорю про ту маленькую актрису, которая работает на «Disney Channel» и только говорит обо мне, а драться не собирается. Также про того парня, который продает дешевые виски. Хрупкого лицемера, у которого постоянно сломано лицо и того, кто сидит в Англии и говорит всякую чушь. Пусть один из вас наконец подпишет контракт. Я собираюсь вырубить каждого, но в процессе вы заработаете много денег».

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Публикация от Jorge Masvidal (@gamebredfighter)

Почему Джейк Пол не станет драться с Хорхе Масвидалем

Блогеру Джейку Полу реальные бои не нужны. Масвидаль — это не Тайрон Вудли, в подобные игры он играть не станет. Его бой с Полом будет очень быстрым и жестким, он завершится нокаутом, других вариантов просто нет. Поэтому, несмотря на разговоры, ждать согласия Джейка Пола нет никакого смысла.

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Конор Макгрегор

Конор будет готов к подобным вызовам. Бой Макгрегора и Масвидаля не нуждается в большой раскрутке, бойцы устроят настоящее шоу, а поединок станет его кульминацией. Побоище будет проходить в стойке, шансы примерно равны.

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Колби Ковингтон

Колби Ковингтон занимает вторую строчку рейтинга лучших полусредневесов UFC, в прошлом поединке он уступил Камару Усману. Ковингтон — это великолепный ударник, который примет сценарий Масвидаля и будет рубиться в стойке.

Леон Эдвардс

Топовый полусредневес UFC Леон Эдвардс идет на очень впечатляющей серии. Он одержал девять побед подряд, а имена поверженных откровенно впечатляют. Этот бой будет очень интересным, но самым маловероятным. Леон должен драться с бойцами, которые побеждают более часто, но мысль очень стоящая.

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Публикация от Leon «Rocky» Edwards (@leonedwardsmma)

Хорхе Масвидаль в последнем поединке уступил Камару Усману нокаутом во втором раунде. В его статистике тридцать пять побед и пятнадцать поражений.

источник: «Советский спорт»
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